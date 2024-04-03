蓬佩奧籲美取經烏克蘭黑海戰術 以無人機艦護台

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）前美國國務卿蓬佩奧偕學者投書指出，美國軍隊陷入「戰略死局」，不但發展成本過高，規模也不足以滿足盟國需求，應效仿烏克蘭打擊俄羅斯黑海艦隊的戰術，部署專門部隊以無人機、艇，阻止中國侵台。

「國會山莊報」（The Hill）今天刊出蓬佩奧（Mike Pompeo）及前美國海軍軍官、哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）投書，文章以「可能有助美軍捍衛台灣的新戰略概念」為題，呼籲五角大廈跳脫傳統思維，以因應中國可能引發的最糟狀況。

「美軍如何走到現在這步，並不是秘密」，兩人寫道。相對於美國，中國擁有地理、戰略及「口袋深」的優勢，都可以在台灣議題上施展。此外，侵台等於在中國後院發生，北京能夠使用本土飛彈及飛機攻擊台灣的防禦力量。

兩人指出，美軍在1990及2000年代以長程精準打擊取勝，國防部將同樣的模式用於保衛台灣。但中國的優勢日益增強，使美軍在科索沃或伊拉克使用的戰術，幾乎不可能達到所需的規模來阻止北京侵台。

文章說，如今美軍力量縮減，只保留最能保存生存能力及進行致命打擊的設備如潛艇、匿蹤轟炸機及長程飛彈。去年，由於兩棲戰艦短缺，美國海軍及陸戰隊無法援助土耳其地震的災民，也無法從南蘇丹撤離美國公民。

「為了保護航運免受葉門叛軍「青年運動」（Houthi）無人機的攻擊，原本設計用於阻止俄羅斯及中國潛艇或超音速飛彈的驅逐艦，已經被消耗殆盡。」

兩人寫道，美軍日益難以因應需求的另一個原因，是美國國防官員堅持要求「一刀切」的軍隊，也就是為了讓一個區域的部隊能夠迅速調動，而使訓練及裝備標準化。國防官員也避免出動專業部隊。但是隨著中國成為五角大廈的「迫切挑戰」，美軍所購入的每樣東西都必須與對抗北京有關，通常這也代表與台灣遭入侵有關。

蓬佩奧及克拉克說，美軍必須打破傳統，部署專門的部隊來應對「後果嚴重但機率較低」的情形。

兩人指出，美軍應利用處處可見的空中、海上及水下無人機、艇，阻止侵略者進入目標。烏克蘭就用這種方法擊沉了俄羅斯一半的黑海艦隊，還恢復海上貿易；而「青年運動」武裝無人機於紅海發動攻擊，擾亂全球航運交通。美國軍方應該利用這些技術來破壞或減緩中國的入侵行動。

文章說，中國的無人機如果因此被制衡，美國飛彈更容易瞄準北京軍隊。

根據文章，美國軍方透過相關創新部門及美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）的倡議，已在探索建立這類部隊的構成要素。擴大利用無人系統及軟體科技的作為，可以讓美國國防部於一年內部署一支部隊，而不是再等10年或更長時間，以便新一代飛彈、潛艇或轟炸機的到來。

兩人寫道，中國對台灣航運交通的干擾日益頻繁，可見中國最有可能以封鎖或孤立對台灣施加軍事壓力。但美國艦隊已經在因應中東威脅方面捉襟見肘，難以保護台灣的海上航道。

兩人指出，近一個世紀以來，美軍一直是阻止大國戰爭爆發的力量，也是在有狀況時，第一個出手因應的單位。

蓬佩奧及克拉克表示，除非國防官員能接受「功能普遍」的美國軍隊不再能夠主導每種情形的想法，否則美軍將面臨無法扮演上述角色的風險。「五角大廈需要為特殊情況打造特殊工具。否則已經不穩的世界只會更亂。」（編輯：馮昭）1130403