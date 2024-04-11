遭糾正後兒少交通死傷人數續增 監院對政院提出質問

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（中央社記者陳俊華台北11日電）監察院為督促行政院就降低兒少交通事故傷亡率有更積極改善策略，9日邀請行政院到監察院接受質問。行政院政務委員吳澤成說，正透過永續提升人行安全計畫新台幣400億元經費，從工程、教育、監理、執行等面向改善。

監察院交通及採購委員會透過新聞稿指出，監委葉大華在民國111年5月提出調查報告，就兒少交通事故傷害監測機制不彰、校園周邊通學道規劃各縣市實際執行情形不一、缺乏對高風險校園識別等問題，請行政院督導所屬檢討改進。

監察院說，歷經一年追蹤，兒少交通事故傷亡案件、死傷人數持續增加，並被外媒指稱「行人地獄」傷害政府國際形象，凸顯行政院仍缺乏有效的兒少交通事故傷害監測機制及因應策略，因此在112年6月糾正行政院。

監察院表示，糾正後仍持續發生嚴重兒少交通事故傷亡案，並引發民怨及陳抗。為了解及督促行政院就規劃的兒少交通安全政策如何降低兒少傷亡率，有更積極的改善作為，9日邀請行政院到院接受質問，並由政務委員吳澤成率交通部、衛生福利部、教育部、內政部代表說明。

葉大華說，從112年道路交通事故傷亡統計數據觀察，兒童交通事故傷亡以「機車乘客」居多，少年交通事故傷亡以「機車駕駛」為主。交通部應審慎評估，機車兒童安全座椅措施，是否真能有效降低兒童機車乘客傷亡風險。

葉大華表示，許多少年因打工或偏鄉就學需要，加上所在地大眾運輸可近性低，導致無照駕駛騎乘機車，造成少年交通事故傷亡以「機車騎士」居多的風險。除落實無照駕駛查察，建議行政院及相關部會透由轉介社政、教育單位瞭解分析掌握少年無照駕駛原因，以求根本性的改善。

監察院副院長李鴻鈞說，綜觀國內兒少交通事故傷亡統計數據，及國內大眾運輸系統發展情形，應評估乘坐及駕駛機車的最低及最適年齡。建議行政院及相關部會參考其他國家作法，確實改善道路交通環境及交通載具管制，以維護兒少生存及發展權。

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吳澤成表示，112年兒少死亡人數較過去持平或下降，但受傷人數持續增加；行政院因應交通安全改善議題，已研擬整體改善對策，正透過「行人交通安全政策綱領（112-116）」及「永續提升人行安全計畫（113-116）」400億元經費逐步推動。

吳澤成說，將從工程、教育、監理、執行等4大面向，加強改善行人環境設施、扎根交通安全教育及推廣停讓文化，強化駕照管理及持續推動大眾運輸、落實取締未停讓行人等措施，以達到友善通學空間環境。（編輯：蘇志宗）1130411