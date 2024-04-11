美對台82億餘元軍售案 國防部：延續性作業維持費

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（中央社記者吳書緯台北11日電）國防部今天表示，美國政府於美東時間2日就「通訊系統作業維持」，總額新台幣82億餘元的對台軍售案，完成發價書簽署程序，屬延續性作業維持費，採購通訊系統備份料件、系統軟體及技協等支援服務。

根據政府電子採購網決標資訊，中華民國駐美軍事代表團2日與美國在台協會（AIT）就「通訊系統作業維持」標案進行簽約，金額為新台幣82億1400萬8235元，履約日期從今年4月2日，預估至2028年12月31日。

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自由時報今天報導，美國於2020年軍售台灣「野戰資訊通信系統」（陸區第三代通訊系統），但在美方內部作業緩慢的情況下，極可能延誤國軍資通電軍指揮部的建軍計畫，所以先行簽訂82億餘元的「通訊系統作業維持」案，維持現行系統運作。

國防部今天晚間6時30分以新聞稿指出，美國政府於美東時間2日就「通訊系統作業維持」，總額新台幣82億餘元的對台軍售案，完成發價書簽署程序。該案屬延續性作業維持費，採購通訊系統備份料件、系統軟體及技協等支援服務，所謂「第三代陸區作業系統緩慢」並非事實。（編輯：林興盟）1130411