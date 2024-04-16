黃捷喊人身攻擊要提告 徐巧芯：要告就快點告

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（中央社記者王承中、王揚宇台北16日電）國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，民進黨立委黃捷今天表示，徐巧芯不僅說謊還對她人身攻擊，要求徐巧芯道歉，否則提告。徐巧芯則說，黃捷一直搞不清楚狀況，隨口胡謅，到處造謠，拜託黃捷快點提告，不要再等了。

徐巧芯因大姑捲入詐騙洗錢案，引發議論。黃捷今天在立法院接受媒體聯訪指出，公眾人物本該接受大眾檢驗，但徐巧芯公開罵她「腦子有問題」，限期徐巧芯24小時內向她道歉，否則就提告。

黃捷表示，徐巧芯好像還是沒發現問題在哪，還是不願意認錯，而她認為徐巧芯要認錯的有2件事，一來是對於家人涉詐欺案件，第一時間選擇說謊，打臉自己後才改口，這麼愛騙人這麼愛說謊的政治人物，難道不用道歉嗎。

黃捷說，此外，徐巧芯作為政治、公眾人物卻不斷爆粗口，對人進行人身攻擊，這是大家樂見的政治人物表率嗎。希望徐巧芯針對這2件事一定要道歉，而不是遇到事情就用對別人進行人身攻擊來轉移焦點。

黃捷表示，既然徐巧芯氣焰如此囂張、做錯事還理直氣壯，那很不好意思，她就會提告了，今天就會請團隊處理，希望藉此事件讓徐巧芯警惕，不要這樣口不擇言、口無遮攔，身為公眾人物還是有應盡的社會責任。

徐巧芯則表示，拜託黃捷快點提告，坐等法院認證。她向黃捷喊話，說要告就要告，政治人物說話要有誠信。她一向就是說告誰就會告誰，但是告她的人，過去從來沒有成功過，歡迎黃捷放馬過來挑戰看看。

徐巧芯指出，她從來不曾說過「家族中有人涉案，全家人不分青紅皂白就要辭職」，不知道黃捷是從哪裡有了錯誤的記憶，所以她不知道黃捷的腦子裡被塞了什麼東西，才會說出這樣的話，所以她當然會提出質疑，這不是謾罵，而是從黃捷言論中的推理。

徐巧芯表示，因為黃捷一直聽不懂，一直講成是她直接把錢借給大姑，說她們有金流，所以拜託黃捷看一下這個直播，不要再講錯了，然後趕快來告她，不要再等了。

徐巧芯指出，當時的情況是大姑先生杜姓男子，告訴她的婆婆說要成立一家公司，要跟婆婆借錢，而她的婆婆也決定支持女婿創業，前後共借了新台幣1880萬元。

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徐巧芯表示，她婆婆是向銀行抵押房產，向銀行借錢再借給杜男，而杜姓男子借錢後，按道理應該按月還款，她的婆婆才能償還銀行的利息，可是錢借出去後，就再也沒有還來任何一毛錢，而她的婆婆面臨資金周轉問題，才向兒子與媳婦說了這件事情。

徐巧芯指出，基於是家人，他們夫妻才無償拿出100萬元給她的婆婆，讓她的婆婆去還銀行利息，也就是說，這100萬元從頭到尾沒進到她大姑、杜男或詐騙集團那裡，她跟婆婆也沒有借貸關係，沒有要求還款或給付利息，所以當然沒有要在財產申報上登記為債權人。（編輯：林興盟）1130416