菲紐談台海和平重要 外交部：持續與理念相近國交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北19日電）菲律賓總統小馬可仕和紐西蘭總理盧克森在聯合聲明中確認台海和平穩定的重要性；外交部今天表示，欣見各國關注台海和平穩定，歡迎採行確保印太區域和平穩定的行動，政府將持續與理念相近國家加強交流合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部中午發布新聞稿表示，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在馬尼拉會談並發布聯合聲明，雙方強調台海和平穩定的重要性，外交部對此表達高度歡迎，並感謝菲律賓及紐西蘭政府高層持續公開表達對維持台海和平穩定的重視。

外交部指出，中國在區域的軍事恫嚇及灰色地帶脅迫行徑，對區域安全構成嚴峻挑戰，已引發國際社會高度關切。政府欣見各國關注台海和平穩定，歡迎各國採行確保印太區域和平穩定的行動，並將持續與菲、紐等所有理念相近國家加強交流合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1130419