華府台美人邀兩大黨談政策 雙邊分歧多僅挺台是共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）台灣人公共事務會（FAPA）華府分會今天邀請民主黨、共和黨代表分享自家總統參選人政策，雙邊歧異不少，唯一在「台灣有事」議題上展現大團結氣勢，強調美國不願見無辜生命犧牲，必須挺身而出。

民主黨籍維吉尼亞州參議員沙立姆（Saddam Azlan Salim）及共和黨籍的前馬里蘭州州代表巴洛特（Neil Parrott）向在美台灣人社群分享台灣、移民、經濟等政策，有意競選聯邦眾議員的巴洛特數次抨擊拜登政府，從移民管制寬鬆到美國國力「軟弱」讓俄羅斯起心動念侵略烏克蘭等，無一不批，沙立姆則採取守勢。

談到全場最關注的對台政策，孟加拉移民沙立姆說，總統拜登入主白宮後，美中關係持續惡化，「因為我們不僅要為台灣挺身而出，也要確保我們談到援助烏克蘭時，一寸都不退」，否則等於向中國釋出「對外侵略也無所謂」的訊息，無論美國哪一黨，都不會接受這點。

巴洛特以香港現況為例，指香港被中國接管後「完全是一場災難」，如今香港受到壓迫，不願台灣遭逢相同命運。台灣是整個區域的自由燈塔。兩黨都有共識，要確保美國與台灣同在。

他將焦點轉向前總統歐巴馬的對台政策，指歐巴馬「與中國相處融洽」，不承認台灣。共和黨前總統川普上任後，直指美國對中國有不公平的貿易逆差，向中國徵收關稅，這也有助台灣，因為美國斷了中國政府養軍的部分金流。

與會台僑陳瑞寶認為川普「台灣搶走美國晶片生意」的發言並不公允，盼川普完整說出美國晶片產業的真相，而不是只丟出短短幾句話試圖拉抬支持率。在美國教書37年、每年培養100名IC工程師的教授許根旺也向巴洛特喊話，「如果你要出來選，最好讓他（川普）知道他的話不正確」。

巴洛特回應，自己不清楚川普這句話的來龍去脈，無法直接置評。他強調美國必須能夠推動本土製造。「我們正在與台灣企業合作，在美國打造半導體產業。我認為這涉及到問題所在，半導體必須要在這裡生產」。

沙立姆指拜登及民主黨州長合作邀請外國廠商進入美國設廠，以建立雙邊橋樑，「我們不該把這些（來美國設廠的）人視為搶工作機會的壞人」。美國的國家安全利益應從與中國購入的科技脫鉤，並側重向盟友購買的技術，而這盟友正是台灣。

「台灣有事」方面，沙立姆認為，美國兩大黨都不願見到無辜生命犧牲，家庭離散。如果中國入侵台灣，美國應挺身而出，承認台灣是獨立的國家。「我可以向各位保證，無論誰入主白宮，兩黨立場都會趨於一致，努力尋求和平解決方案」。

巴洛特也說，承認台灣是主權國家是合理的作法，也很重要。美國必須保衛台灣，並持續強化台灣的防禦實力，並確保美國擁有強大軍隊，以在台海爆發戰事時能要求北京收手。

主辦這次活動的FAPA於1982年由蔡同榮、彭明敏、陳唐山等人在美國洛杉磯成立，長期從海外推動台灣民主自由、促進台美關係、維護台灣人民自決權，並鞏固台灣主權獨立。

以近年為例，2016年美國參眾兩院通過「對台六項保證決議案」、2018年美國國會無異議通過「台灣旅行法」、2020年台北法案等友台法案的提出與通過，都有FAPA在幕後長年倡議或參與推動。（編輯：韋樞）1130421