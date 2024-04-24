更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

環球晶董事長與安東集團創辦人 獲義大利榮譽勳章

2024/4/24 15:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）義大利政府頒發「義大利之星」榮譽勳章給3位與台灣相關人士，表彰他們對義大利經濟文化領域的卓越貢獻，受獎者包括環球晶圓董事長徐秀蘭、安東集團創辦人周宜壽，與學者辛迪卡斯（Candida Syndikus）。

義大利駐台代表處今天透過官方臉書表示，為表彰對義大利經濟與文化領域關係發展有貢獻的人士，義大利共和國頒發「義大利之星」榮譽勳章，給工業領域（半導體、汽機車產業）與藝術領域的當地傑出人士。

義大利駐台代表處指出，環球晶圓（GlobalWafers）董事長暨執行長徐秀蘭獲頒「義大利之星爵士勳章」，環球晶圓是全球第三大晶圓供應商，自2016年起在義大利的諾瓦拉（Novara）與梅拉諾（Merano）開展投資業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

安東集團創辦人周宜壽獲頒「義大利之星騎士勳章」，他與義大利的淵源超過50年，於建築工程、農業機械、摩托車與商用卡車等領域，建立了密切的合作關係。

辛迪卡斯教授獲頒「義大利之星騎士勳章」，她是研究文藝復興藝術的傑出學者，特別精研義大利建築師阿培蒂（Leon Battista Alberti）、帕拉迪歐（Andrea Palladio）和畫家提香（Tiziano）的作品，她30多年來一直在德國、義大利與台灣的大學，從事義大利文藝復興藝術史的研究推廣。（編輯：張若瑤）1130424

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63