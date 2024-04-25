綠委質疑訪中 傅崐萁：為兩岸恢復交流出訪責無旁貸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北25日電）民進黨立委李坤城、沈伯洋等人今天質疑花蓮餘震不斷，國民黨團總召傅崐萁仍堅持率團訪中，難道國民黨心裡只有中國沒有台灣。傅崐萁回應，此次出訪不會耽誤立法院議程處理，為兩岸恢復交流出訪北京，是重中之重、責無旁貸的公務行程。

花蓮再度傳出地震災情，國民黨立法院黨團總召傅崐萁原訂今天率國民黨立委訪中行程將延後。

李坤城上午在立法院召開記者會表示，國民黨近年來積極赴中交流，自2020年1月15日反滲透法公布後，即使遭逢疫情，相關黨職人士依然頻繁赴中，次數高達24次，而傅崐萁能否公布此次前往中國的公務行程內容，包括見誰、做哪些事、哪些人同行等。

李坤城質疑，關於沈伯洋提出兩岸人民關係條例的修法版本，在立法院程序委員會被國民黨、民眾黨封殺，是否和這次傅崐萁急著前往中國有關係。

沈伯洋指出，災後重建是中央與地方共同的重要任務，但傅崐萁的卡花蓮重建3部曲，包括中央資源要發放給災民，需要花蓮縣政府做相關盤點，但花蓮縣政府卻遲遲盤點卡關，讓中央的資源無法到災民手中等。此外，震災第1天，中央直接撥款花蓮縣政府的新台幣3億元，現在花在哪裡。

台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，中國對台灣促統的策略沒有消失，手段也漸趨多元，呼籲傅崐萁不應持續配合中國統戰，傷害台灣主權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傅崐萁上午在立法院受訪回應，朝野立委赴WHA爭取加入國際組織是公務行程，赴日本國會交流是公務行程，前往越南參加台商聯誼會是公務行程，為兩岸恢復交流出訪北京，更是重中之重、責無旁貸的公務行程。

傅崐萁強調，此次出訪不會耽誤立法院的任何議程，明天依然甲動面對挑戰，黎明前的黑暗總是最深邃的，無論如何會承擔所有責任，繼續推動兩岸和平，「再深的火烤我們都會承擔」。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1130425