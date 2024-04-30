美眾院中國委員會新主席走馬上任 首重阻北京攻台

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（中央社台北30日電）美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾新官上任，他今天影片及投書齊發，表示自己的首要任務包括阻止中共對台灣及盟友的侵略、擴大培訓台灣軍隊及移除軍售拖延的障礙。

共和黨籍穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）接替離任的同黨議員蓋拉格（Mike Gallagher），出任「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）主席。這個相對年輕的委員會沒有立法權，但在蓋拉格風風火火領軍下，已成為國會推動抗中法案的旗手。

穆勒納爾昨天於預錄的影片中說，「當我首次獲提名為特別委員會的一員時，我曾表示憂心中共『正積極削弱美國』。14個月以來，在委員會及其成員出色、跨黨派的工作下，我們了解這句話比以往任何時候都來得真實」。

「從加州太平洋海岸到我的家鄉密西根州的工業中心，我親眼目睹中共幾乎一直在努力破壞美國的核心價值和主權」。

近3分鐘的影片也可見總統蔡英文與穆勒納爾會晤的畫面。他表示，在蓋拉格打造的基礎上，特別委員會將持續努力阻止中共對台灣及印太盟友的軍事侵略，及防止中共竊取美國科技、拉攏企業、及在美國領土上騷擾民眾。

「中共最害怕的是團結的美國；一個民主黨及共和黨成員攜手捍衛家園的美國」。

穆勒納爾另以「美國不能忽視的5個中國威脅」為題投書福斯新聞，開頭便說美國必須集中精力維護台灣及美國的盟友。

他表示，今年2月與特別委員會的民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）及其他成員一同訪台時，參與會議及第一手經驗讓他更覺得有強化國防工業基礎以因應中共軍事野心挑戰的迫切需求。「此行也清楚展現，我們不能認為單靠經濟措施就能阻止中國軍隊入侵台灣。我們需要擴大台灣軍隊的訓練計畫」。

他也提到，台灣要等待數年才能獲得自衛所需的武器，委員會必須排除軍售延宕的障礙。

穆勒納爾列舉的「代辦事項」還包括，阻止中國向美國流入強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）。芬太尼效力比海洛因強很多倍，美國每年超過7萬人因使用過量死亡。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪問中國，芬太尼也是必談議題之一。

穆勒納爾引述特別委員會日前一份跨黨派報告指出，中國仍補貼芬太尼出口，甚至「提醒」出口商，美國執法單位將採取打擊行動。

相較於蓋拉格的政治、軍事背景，哈佛人穆勒納爾唸的是公共管理，曾從事商業開發工作及擔任學校管理員，現任眾院撥款委員會成員。（編輯：韋樞）1130430