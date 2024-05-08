陳佩琪提早退休 柯文哲：她會開始找工作否則沒收入

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北8日電）民眾黨主席柯文哲的妻子、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪昨天宣布因能力不符衛生局要求，將提早退休。柯文哲今天表示，後續陳佩琪會開始找工作，否則會沒收入。

陳佩琪昨天在臉書發文表示，將在9月底提早退休，已著手辦理相關手續，「不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求」，並為其他同仁喊話，「還有許多基層醫護人員仍在掙扎，希望給他們多一點尊重。」

柯文哲今天出席工總第13屆第1次理監事聯席會議，接受媒體訪問柯文哲苦笑表示，他要去兼差了。針對陳佩琪後續規劃，他說，她會開始找工作，不然就會沒收入，「缺錢就多跑幾家（醫院）」；至於比較想去哪間醫院，「要找才知道」。

陳佩琪提到能力無法負荷醫院行政作業，延伸聯醫相關制度設計的討論，柯文哲表示，不在其位，不謀其政。

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對於台北市議員質疑漁果市場和南港轉運站弊案，演變成4、5大弊案，他說，「全天下哪有那麼多弊案」。

此外，工總表態支持核能，談及能源政策，柯文哲表示，這個題目非一分鐘講得完，要從頭到尾從產業狀況、產業能否轉彎等進行討論。核電廠延役也不是時間一到就可以繼續用下去，而是事先要撰寫延役計畫，更非一兩個月可完成，「現在都沒聽到風聲，到底台電有沒有準備都不曉得」。（編輯：蘇龍麒）1130508