藍智庫籲新政府廢止赴中禁團令 召開觀光國是會議

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨智庫國家政策研究基金會今天呼籲20日即將上任的賴政府，兩岸要和平共處，應修正限縮陸客政策，廢止赴中國大陸的「禁團令」，取消入境大陸遊客人數限制，並成立「觀光研訓院」以及召開觀光國是會議。

國政基金會曾在3日舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會，國政基金會提出30項具體作法。今天則透過新聞稿說明「兩岸和平共處、開放觀光交流」的相關主張。

國政基金會指出，兩岸人民相互前往旅遊，透過親身體驗，有助於雙方人民相互了解。2015年，陸客來台人數418萬人次創下新高，2019年，陸客來台消費合計高達新台幣739億元。然而，疫情前陸客來台有270萬餘人次，疫情後2023年陸客來台僅有22萬餘人次。不僅旅遊相關業者苦不堪言，也損傷兩岸和平交流。

國政基金會建議，新政府應盡速修正限縮的陸客政策，先從廢止赴中國大陸「禁團令」和取消入境大陸遊客人數限制開始，逐步讓兩岸觀光旅遊回歸常態，召開觀光國是會議，並且比照金融研訓院，由觀光署與觀光業界共同成立財團法人「觀光研訓院」。

國政基金會表示，「觀光研訓院」作為觀光署研擬台灣觀光政策發展及國際行銷策略的金頭腦、提供業界AI智慧科技觀光旅遊技術服務諮詢，並作為台灣觀光服務業已就業的各階層人才短、中、長期再培育、進階複訓、菁英高階主管發展策略研訓，及接受業界在職人力（含數位人才的能力）委託培訓的官方指定機構，以穩定開發及支援台灣觀光產業的各類人力資源需求。

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國政基金會指出，觀光是長遠的投資，而且應有更好的績效。準總統賴清德日前進行「產業之旅」時指台灣應該要「以觀光立國」，更要每個部會都推展觀光，讓觀光成為主流產業。而美國國務院對於馬習會的評價是正面的，認為有助改善兩岸關係，也支持兩岸在彼此尊重的基礎上繼續對話。

國政基金會認為，此刻政府應正視的問題是，少了大陸這一塊，不僅無助兩岸關係的改善，更使得台灣無法達成完整的觀光拼圖。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1130508