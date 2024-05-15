泰國駐台代表拜會中央社 盼台泰社會更認識彼此

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涉己新聞

（中央社記者吳昇鴻台北15日電）泰國駐台代表文那隆今天拜會中央社時表示，期待透過各項交流，讓台泰關係更上層樓，也期盼中央社扮演重要媒體角色，藉報導加深台泰社會彼此認識。中央社社長曾嬿卿說，台灣人喜歡到泰國旅遊，台泰社會若有好故事值得被報導，將能為雙邊帶來正面效益。

文那隆（Narong Boonsatheanwong）上午拜會中央社，針對泰國與台灣文化交流、觀光往來等議題交換意見，中央社社長曾嬿卿、副社長陳正杰與新聞部總編輯王思捷等人出席活動。

文那隆過去擔任泰國領務局副局長，也曾派駐緬甸、孟加拉等國從事外交工作。他表示，到台灣工作後，發現這裡環境舒適宜居，但感受到地震搖晃則是特別的經驗。

文那隆說，泰國人相當喜愛台灣的影視文化，也感謝台灣社會照顧在台泰人，包含在醫療、社福等面向均給予泰國移工、學生或上班族溫暖關照。

談及許多國家希望在全球供應鏈重組之際搶下機會，文那隆說，台商在泰國相當活躍，台泰經貿往來密切，期待未來能推動更多產業投資互動，創造互惠互利的機會。

文那隆提及，每週台泰航班160班次且機票不貴，加深了雙邊緊密的連結。泰國宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施，他期待未來台泰關係更上層樓，也期盼中央社扮演重要媒體角色，藉新聞報導加深台泰社會的彼此認識。

曾嬿卿表示，泰國是台灣人出國旅遊的熱門國家，對於泰國的文化及風俗熟悉且適應，相信台灣及泰國社會若有好故事值得被報導，將能為雙邊帶來正面效益。

曾嬿卿說，中央社今年邁入創社100年，將舉辦系列活動，歡迎文那隆共襄盛舉，且若能與泰國媒體增加交流、加強資訊往來，將是更有效認識彼此的管道。（編輯：林淑媛）1130515