開放台灣免簽5月到期 泰國駐台代表：靜候佳音

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（中央社記者吳書緯台北18日電）泰國開放台灣民眾免簽證待遇將於5月10日截止。泰國駐台代表文那隆今天在2024年泰國週活動記者會表示，「不用擔心」，靜候佳音，並期盼泰國週能讓台灣民眾一同歡度泰國新年，也就是潑水節。

泰國貿易經濟辦事處今天下午舉行「2024年泰國週」活動記者會，由文那隆（Narong Boonsatheanwong）宣布於24日至30日舉行泰國週，將有3種不同形式活動，分別為24日舉行「慶祝泰皇72誕辰之榮耀弦樂團音樂會」、27至30日於台北文華東方酒店舉辦泰國美食節、26至28日於台北遠東百貨信義A13舉辦泰國文化節。

由於泰國開放台灣民眾免簽證待遇將於5月10日截止，各界關注泰國政府是否將會延續免簽證的待遇。

文那隆先以英文回答，No worries（不用擔心），請台灣民眾稍待片刻，並靜候佳音，且希望媒體也能向外交部提醒，泰國民眾免簽來台待遇也快要到期（至7月31日止），現在泰國民眾也很喜歡到台灣來旅遊，雙邊互動非常密切。

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文那隆表示，自去年11月提供台灣民眾赴泰國旅遊免簽證待遇，每個月赴泰國旅遊的人數成長一成左右，2023年台灣觀光客到泰國旅遊的人數約有75萬人次，希望今年可以突破100萬人次。

文那隆指出，4月份是泰國新年，也是眾所周知的「泰國潑水節」，因此在本月舉行一系列的泰國週活動，呈現泰國文化、音樂、美食的各個面向，希望讓台灣民眾以及在台外籍人士也能一起歡度泰國新年。（編輯：黃國倫）1130418