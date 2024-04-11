泰國潑水節慶祝活動起跑 盼藉節慶刺激觀光經濟

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）泰國重要節慶之一的潑水節將到來，泰國政府即起在曼谷皇家田廣場舉辦為期5天的慶祝活動，來自泰國各地的特色表演團體在曼谷的街道上遊行，歡樂氣氛宣告慶祝活動正式起跑。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人會在宋干節到寺廟祈福、造訪長輩，並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為宋干節最知名的活動，每年全國各地都有大型潑水活動。

宋干節不專屬於泰國，鄰近的緬甸、寮國和柬埔寨都會慶祝宋干節，但泰國政府搶先向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將宋干節列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），並在去年12月申遺成功。

去年9月上台的新總理賽塔（Srettha Thavisin）政府希望從COVID-19疫情陰影走出來，重振泰國經濟，力推泰國軟實力，節慶成為軟實力經濟重點，加上去年申遺成功效應，泰國政府摩拳擦掌準備擴大慶祝今年的宋干節，政府延長今年宋干節連假從4月12日開始到16日，並宣布4月1日到21日將在全國各地輪流舉行慶祝活動。

為了宣傳今年擴大舉辦的宋干節慶祝活動，泰國政府投入1億3000萬泰銖預算，由觀光暨體育部、內政部和文化部，共同主辦今年在全泰國各地的慶祝活動。

泰國觀光局在曼谷皇家田廣場（Sanam Luang）從今天開始到15日連續5天舉辦各式活動，包括來自泰國各地的音樂和舞蹈表演，並在今天傍晚舉行開幕儀式，在觀光暨體育部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）敲下響鑼後，宣布今年的宋干節慶祝活動正式起跑。

觀光局邀請來自泰國各地的特色表演團體，從民主紀念碑（Democracy Monument）前的大道遊行前往皇家田廣場，吸引大批觀光客駐足拍照，充滿節慶歡樂氣氛。

泰國觀光局預估，宋干節假期間的觀光收入和去年同期相比應可成長49%，泰國國內旅遊的觀光收入約可達到156億泰銖（約新台幣137億元），國際觀光客可吸引約51萬人次，國際觀光客可貢獻觀光收入約87億泰銖。（編輯：張芷瑄）1130411

俗稱潑水節的泰國新年宋干節13日到15日即將登場，泰國政府在曼谷從11日起連續5天慶祝活動，泰國政府希望藉此刺激國際觀光，增加觀光收入。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月11日

俗稱潑水節的泰國新年宋干節13日到15日即將登場，泰國政府在曼谷舉行慶祝活動，11日來自各地的特色表演團體在曼谷街道上遊行。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月11日