疫情後遊客回籠不如預期 泰國祭出意外醫療保險

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（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國在後疫情時期為吸引觀光客回籠，旅遊部長蘇達萬今天表示，泰國已推出一項保險計畫，為遊客提供最高50萬泰銖（約新台幣46萬元）的意外醫療保險。

法新社報導，根據這項新計畫，泰國政府將為投保旅客承擔最高50萬泰銖的意外醫療費用；若投保人亡故，可支付最高100萬泰銖的理賠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的旅行限制措施重創了泰國重要的旅遊業，疫情之後旅客入境人次未如官員預期迅速反彈。

蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）告訴法新社，泰國新的旅遊平安保險計畫已從今年1月1日生效，將持續實施到8月31日。

泰國長期以來深受來自世界各地尋求陽光、沙灘和刺激的年輕背包客歡迎。

但旅客發生意外事故並不少見。近幾個月來有很多報導指出，歐洲年輕人面臨巨額醫療費用時，卻發現自己的保險根本不足。

現在遊客可以透過「泰國旅客安全」（Thailand Traveller Safety）網站tts.go.th登記投保。

泰國政府強調，這項保險的理賠範圍不包括因為「疏忽、蓄意、非法行為」或危險行為而造成的意外事故。

2023年前往泰國旅遊人次約2800萬，高於2022年的1100萬人次，但仍遠低於2019年疫情前的4000萬人次。

泰國官方希望今年旅客量能達3500萬人次，營收目標達到550億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130216