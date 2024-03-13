泰國拚觀光 潑水節擴大舉辦收入估達百億泰銖

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（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）潑水節將在4月中旬登場，泰國政府今年擴大舉辦活動，宋干節連假從4月12日到16日，預估國內外觀光客貢獻的觀光收入可達243億泰銖，政府更將從4月初起在全泰各地輪流舉辦慶祝活動。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人會在宋干節到寺廟祈福、造訪長輩，並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為宋干節最知名的活動，每年全國各地都有大型潑水活動。

宋干節不專屬於泰國，鄰近的緬甸、寮國和柬埔寨都會慶祝宋干節，但泰國政府搶先向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將宋干節列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），並在去年12月申遺成功。

為了慶祝申遺成功並力拼更多觀光收入，泰國政府摩拳擦掌準備擴大慶祝今年的宋干節，政府延長今年宋干節連假從4月12日開始到16日，並宣布4月1日到21日將在全國各地輪流舉行慶祝活動。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）昨天表示，宋干節假期間的觀光收入和去年同期相比應可成長49%。

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根據泰國觀光局估計，宋干節假期間泰國國內旅遊的觀光收入約可達到156億泰銖（約新台幣137億元），國際觀光客可吸引約51萬人次，國際觀光客可貢獻觀光收入約87億泰銖。

為了宣傳今年擴大舉辦的宋干節慶祝活動，泰國政府投入1億3000萬泰銖預算，由觀光暨體育部、內政部和文化部共同主辦今年在全泰國各地的慶祝活動，其中一個亮點就是展示泰國文化特色的遊行。（編輯：韋樞）1130313