立院初審財劃法修法 藍委允諾一定會充分討論

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院財政委員會今天下午審查財政收支劃分法修正草案，民進黨立委吳秉叡呼籲大家都要加油，絕對不能倉促通過窒礙難行的修法。對此，財委會召委、國民黨立委羅明才允諾，一定會給大家充分討論，必要時也可以召開公聽會，聽聽各地方縣市的聲音。

立法院財政委員會審查財政收支劃分法修正草案，國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，不過尚未有行政院版本，今天議程僅安排詢答。財政部長莊翠雲列席，並備質詢。

提案說明時，國民黨立委洪孟楷說，財政收支劃分法已逾25年未修，尤其過去8年，中央與地方的收入比例越來越懸殊，呼籲中央與地方不要堅持己見，回歸公平，合理分配，國家至上，民眾第一，共同促成這次修法。

根據立法院議案關係文書，國民黨團版本主張，所得稅總收入25%、營業稅總收入減除統一發票給獎獎金後之全部收入及貨物稅10%分配給地方；土增稅收全數給予地方；中央統籌分配稅款分配以公式設算入法；強化補助制度規範，中央給予地方的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數等。

民眾黨立委黃珊珊提案說明時說，希望看到久未見到的行政院版本，期盼各地方政府財政同步穩定。

根據立法院議案關係文書，民眾黨團版本主張統一權責及計算標準、擴大統籌分配稅款規模、提高各類稅收分成，比例齊一化、設置分配委員會、強化財政努力誘因機制、落實財政紀律等原則，做法則包括調整遺贈稅分成比例、土增稅全歸地方等。

國民黨立委賴士葆提案說明時表示，上次財政收支劃分法修法是在民國88年，台灣省政府功能業務與組織調整時，過去中央與地方的錢，比例是60%比40%，結果到現在是75%對25%，現在地方政府要錢就像乞丐一樣仰望中央的慈悲，毫無道理。他呼籲，把餅做大，也促請行政院趕快提出修法版本。

莊翠雲今天在財政委員會回應黨團和立委提案時指出，目前14提案版本中，涉及增加中央釋出財源者有10案，按112年度稅收實徵數推估，增加釋出財源規模介於新台幣333億元至5777億元間；其中，國民黨團提案，估計增加中央釋出財源達5777億元，民眾黨團版本則為2775億元。

她說，若中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府的補助。

詢答時，國民黨立委林德福質詢，中央政府能否在立法院這會期提出對案版本，財政部有沒有積極修法的誠意，地方意見彙整，不能遲遲沒有結論。莊翠雲答覆，過去財政收支劃分法雖然沒有修法，但是中央對於地方財政挹注也是一直逐年增加。

民進黨立委吳秉叡質詢，他在立法院20年，每屆立法院都在提財政收支劃分法修法，但不論誰執政，都沒有修法成功，因為誰在野時都批評中央集權又集錢，都講對自己有利的話，他呼籲中央對於在野黨的質疑要講清楚，並趕快提出行政院對案版本，大家都要加油，絕對不能倉促通過窒礙難行的修法。

對於吳秉叡所提呼籲，羅明才今天擔任會議主席時承諾，「不急」，一定會給大家充分討論，必要時也可以召開公聽會，聽聽各地方縣市的聲音，大家共同找出一個方法。

另外，莊翠雲答覆賴士葆質詢時指出，過去台灣省政府功能業務與組織調整時，省的負債是由中央接手。談及中央與地方的收入比例，她估計，中央對地方的挹注，包括一般性補助款和專案性補助款，事實上比起來是接近60%比40%。不過，賴士葆說，經他調查，大約只有65%比35%。

國民黨立委顏寬恒質詢時表示，財政部主管國家財政大權，如何照顧人民、健全法令、優化財政，最為重要。

財政委員會今天下午審查財政收支劃分法修正草案，僅詢答，尚未進入逐條審查，羅明才宣布擇期繼續開會。（編輯：林興盟）1130520