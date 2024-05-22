賴總統接見新加坡慶賀團 盼雙方共榮發展

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（中央社記者賴于榛台北22日電）總統賴清德今天接見新加坡慶賀團時表示，新政府將持續努力，加深與新加坡的合作關係，創造雙方共榮發展，且台灣身為國際社會負責任的一員，會與新加坡等理念相近國家，共同守護區域和平穩定。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見由新加坡前國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）與新加坡國會議員司徒宇斌（Sitoh Yih Pin）、楊涴淩（Yeo Wan Ling）組成的新加坡慶賀團，此外，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑也陪同出席。

賴總統致詞時表示，台灣過去幾年積極推動新南向政策，跟新加坡的經貿關係蓬勃發展，雙邊貿易總額和投資額都屢創新高。另外，在醫療衛生、新創產業及共同打擊犯罪上，台灣和新加坡也有許多合作成果。未來，新政府將持續努力，從經貿、半導體、教育等各面向著手，加深台灣和新加坡的合作關係，創造雙方共榮發展。

賴總統說，新加坡和台灣共同追求和平與繁榮，而台灣身為國際社會負責任的一員，更會和新加坡及理念相近國家，共同守護區域的和平穩定，做世界繁榮的推手。

賴總統兩度感謝阿都拉率團訪台，希望賓客能感受到台灣的熱情和美好。他也請阿都拉向新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、總理黃循財轉達他誠摯的問候。

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阿都拉致詞時表示，恭喜賴總統就任，此行是他第3次訪台，很幸運能第3度參與總統就職典禮。

阿都拉說，新加坡非常喜歡與台灣交流，特別是與台灣民眾建立友誼夥伴關係，雙方在貿易、投資、文化與民眾之間的交流等面向，都有許多合作機會，且台灣與新加坡有長久的貿易關係，2023年台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣第6大貿易夥伴，非常期待未來能夠跟台灣有更多的合作。（編輯：謝佳珍）1130522