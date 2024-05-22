卓榮泰接見新加坡國會慶賀團 盼深化雙邊交流

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長卓榮泰今天接見由新加坡前國會議長阿都拉率領的新加坡慶賀團時表示，新加坡政府效率、經濟發展、各種重大投資都很值得學習，期盼持續深化雙邊交流。

卓榮泰今天在秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、外交部次長田中光陪同下，接見由新加坡前國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）率領的新加坡慶賀團；這也是卓榮泰擔任院長後，首次公開接見外賓。

卓榮泰說，感謝阿都拉繼2016年來台參加時任總統蔡英文就職典禮，再次率領盛大代表團前來祝賀總統賴清德就職，而新加坡新任總理黃循財15日宣誓就職，台星都是新政府團隊，依雙方過去在民主政治上的努力，以及民眾團結下，相信一定很容易可以適應這段時期、無縫接軌。

他表示，台星交流經驗豐富，台星經濟夥伴協定（ASTEP）已經來到第10年；雙方星光計畫也進行了75年；1983年起，雙邊逾5000名高中生交流；2017年，台星訂定跨境犯罪共同打擊備忘錄；2023年，台星簽訂醫療衛生合作備忘錄，整體而言，雙方交流多元且符合實際所需。

卓榮泰也說，新加坡去年在台灣投資22.8億美元，是台灣最大外資來源國；台灣去年在東南亞投資最多的國家也是新加坡，達24.4億美元，星國同時是台灣第3大對外投資目的地國。

他還說，星國旅客來台眾多，目前是疫情後，唯一到訪台灣人數超過疫情前的國家。

卓榮泰表示，新加坡政府效率、經濟發展、各種重大投資都值得台灣做更多學習，希望未來雙方追求更良善的政治民主治理，秉持讓民眾更幸福的使命感，並增加雙方情誼，深化各種交流合作。

阿都拉表示，台星有廣泛以及深度的各領域合作，希望未來良好密切的合作能持續下去，相信新加坡政府也會基於台星經濟夥伴協定的基礎，持續增進雙邊經濟投資關係，未來台星也會朝互動合作方向繼續前進。（編輯：郭無患）1130522