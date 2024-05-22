韓國瑜接見斯洛伐克慶賀團 盼持續挺台加入國際組織

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（中央社記者林敬殷台北22日電）立法院長韓國瑜今天接見斯洛伐克國會議員慶賀團，對於斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）遇刺重傷，韓國瑜表達誠摯慰問；同時也感謝斯洛伐克近年以實際行動支持台灣參與世界衛生大會（WHA），盼持續支持台灣加入國際組織。

立法院會後發出的新聞稿提到，韓國瑜在會中主動提及近日立法院院會所發生之激烈衝突，但強調推動國會外交是跨黨派委員們一致的目標，大家都是用最熱情的心歡迎各國國會好朋友的到訪。這段談話內容，在媒體在場的公開會晤並未觸及。

韓國瑜今天下午在立法院副院長江啟臣、國民黨立委馬文君、民進黨立委黃秀芳、民眾黨立委吳春城等人陪同下，在立法院接見斯洛伐克國會議員慶賀團。

韓國瑜首先表示，對於斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）上週在街頭遭遇槍擊事件表達遺憾和憤慨，並代表立法院向費佐表達台灣政府與人民最深切的關心與誠摯慰問，盼能早日恢復健康。

韓國瑜進一步感謝斯洛伐克近年來以實際行動支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），他表示，立法院副院長江啟臣近日將在多位立委陪同下赴瑞士日內瓦出席活動並舉行記者會，強烈希望台灣能夠一起與世界各國分享人類健康、疾病防範及公共衛生等領域，也希望斯洛伐克未來持續支持台灣加入國際組織。

訪團團長，斯洛伐克國會友台小組主席杜斯托（Ondrej Dostál，另譯，杜斯達）代表訪團致詞時表示，感謝韓國瑜對該國總理遇刺表達慰問，他們同樣反對以暴力解決政治歧見，所幸費佐目前已脫離險境，訪團成員亦盼費佐能早日康復。

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杜斯托說，台斯互為重要夥伴，應加強各項領域的交流與合作。特別是台斯的民主發展歷程有不少相似之處。二戰後，捷克及斯洛伐克都與台灣一般，同樣經歷了獨裁政權統治，也因此更珍視民主價值。台灣對斯洛伐克的意義絕不僅限於經貿合作，更重要的是台灣尊重民主並願與各國和平交流，也盼各民主國家同樣珍視民主台灣的價值。

此外，杜斯托也提到，在疫情期間台灣捐贈70萬片醫療口罩給斯國人民，斯洛伐克將永遠珍惜這份情誼。（編輯：黃國倫）1130522