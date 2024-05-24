破萬人湧青島東路抗爭 簡舒培：這是人民的憤怒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）立法院會今天續審國會職權修正相關法案，多個民團於立法院外表達訴求，並喊出現場抗爭人潮超過萬人。民進黨台北市議員簡舒培說，今天人潮較前幾日更多，這是人民的憤怒。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；今天院會續審國會職權修正相關法案，多個民團於立法院外表達訴求。民進黨台北市議員簡舒培今天到場支持，與支持者合影，也向民眾加油打氣。

簡舒培向中央社記者表示，今天相對先前幾日的人潮更多，原因在於，民眾先前對國會改革法案一知半解，但經過這幾天新聞媒體、社群平台的討論，已經知道國民黨與台灣民眾黨共推的版本，是假改革之名，行黑箱擴權之實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡舒培也說，藍白推動法案的速度又快又急，而且不民主、不討論，這是人民的憤怒，才會讓民眾願意在上班日請假，到場表達權益，人民的憤怒不會停止，人民的民意會輾壓藍白，每一個人都是會被國會改革法案影響的權利人。

簡舒培指出，過去的太陽花學運，當時推動的法案經過多次討論，人民的情緒累積了很久才在318當天爆發，但這次國會改革法案推得又快又急，不僅民眾不清楚，許多立委也不曉得內容、程序，這是2次抗爭運動本質的差異。（編輯：張銘坤）1130524