谷立言將接任AIT處長 外交部盼強化台美夥伴關係

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（中央社記者吳書緯台北29日電）美國在台協會（AIT）昨天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。外交部今天表達誠摯歡迎，並期盼繼續與美方密切合作，在台美堅若磐石的穩固基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。

外交部表示，谷立言（Raymond Greene）目前任職美國駐日本大使館公使，是美國資深職業外交官，曾任白宮國安會日本與東亞經濟事務主任、國務院亞太局經濟政策處處長兼APEC「經濟委員會」（Economic Committee）主席，並曾派駐台灣、日本及菲律賓等，嫻熟印太區域事務。

外交部指出，谷立言曾於2018年至2021年任職AIT台北辦事處副處長，對推動深化台美實質關係著力甚深，任內台美關係在各領域均有長足進展，包括美方於新冠肺炎疫情期間援贈台灣250萬劑疫苗、國務院大幅放寬對台交往準則、美方對台軍售常態化、台美重啟雙邊「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議及啟動「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、雙方簽署「海巡合作備忘錄」及「科技合作備忘錄」、啟動「台美教育倡議」、成立台美「印太民主治理諮商」及持續擴大「全球合作暨訓練架構」（GCTF）規模及議題等。

外交部曾於2021年頒贈谷立言「睦誼外交獎章」，表彰他對台美關係的貢獻。

外交部提到，谷立言熟稔台美關係議題及印太局勢，並積極以具體行動展現對台灣的堅定支持。政府誠摯歡迎谷立言接任AIT台北辦事處新任處長，並期盼繼續與美方密切合作。（編輯：張均懋）1130529