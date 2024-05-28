美國在台協會華府總部宣布 谷立言將接台北處長

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（中央社記者石秀娟、鍾佑貞華盛頓28日專電）美國在台協會（AIT）華盛頓總部今天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。他28年來一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作。

AIT現任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於2021年7月上任，她的任期將在今年夏天結束。

AIT華盛頓總部今天發佈新聞稿指出，谷立言（Raymond Greene）是國務院資深外交官，過去28年來的職涯一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作，包括曾任台北辦事處副處長。他自2021年7月起擔任美國駐日公使，並擔任臨時代辦，直到2022年1月。

谷立言2018年6月至2021年7月擔任AIT台北辦事處副處長。他精通中、日、英語，資歷完整，在華盛頓期間，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

谷立言的外派資歷還包括美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長、駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官，堪稱「第一島鏈」通。

谷立言是台灣女婿，也是參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的第一位美國外交官。

中央社3月報導谷立言的人事消息，國務院當時未評論。（編輯：韋樞）1130528