許淑華回娘家 韓國瑜籲全民支持南投巧克力與咖啡

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（中央社記者王揚宇台北31日電）前國民黨立委、南投縣長許淑華今天回娘家，在立法院推銷南投的巧克力與咖啡。立法院長韓國瑜現身力挺，也希望消費者盡量把資源、機會留給家鄉，全力支持南投土生土長的巧克力與咖啡。

第4屆南投巧克力咖啡節6月8日至6月16日在埔里鎮福興溫泉區登場，今年規劃15大主題特區、10大亮點，包含精選品牌大道、台灣特選館、玩咖酒吧、星空電影院、電動車遊園、聯名試飲杯、集章拿好禮、千人主題活動、歌手演唱、無人機煙火秀等精彩節目。

許淑華今天在立法院召開2024南投巧克力咖啡節記者會，韓國瑜受邀出席致詞時，先歡迎許淑華回娘家，也說雖然好久不見，許淑華仍然青春美麗有活力，跟現場的立委相比，「連續4場肢體衝突，男的疲倦、女的倦容」。

韓國瑜說，希望民眾體恤台灣農漁民的辛苦，而過去要消費巧克力、咖啡時，腦海中會想到中南美洲或非洲，觀念應該要調整一下，因為南投跟雲林也有生產，而且南投這幾年後來居上，希望消費者盡量把機會、資源留給家鄉，全力支持南投土生土長的巧克力與咖啡。

許淑華及韓國瑜致詞後，與在場國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨立委游顥與馬文君等人在舞台上一起手沖咖啡、品嘗巧克力等，氣氛熱絡。

許淑華受訪指出，從國際上的得獎數據來看，南投巧克力與咖啡不再只是地方產業、地方食品，而是可以讓全民作為國際伴手禮，歡迎大家參與巧克力咖啡節。

此外，中國今天宣布對台134項產品中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓，媒體詢問是否擔心台灣農產品受到影響。

許淑華說，以南投縣為例，農業與觀光是兩大命脈，會積極就正常的貿易管道，盡快打開市場，也不會放棄任何一個市場，並且會跟中央齊心合作，南投縣府也會極力努力開創，讓農特產品有更好的管道。

她說，農業與觀光都是沒有政治性的議題，也應該最不會受到干擾，希望兩邊盡量從民生議題做互動，彼此都有善意表現。（編輯：林興盟）1130531