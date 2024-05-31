韓國瑜盼著正式服裝 吳思瑤：議事運作正常才是重點

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（中央社記者林敬殷台北31日電）立法院長韓國瑜28日要求立委穿著正式服裝，不要再穿牛仔褲、球鞋。不過，民進黨立委吳思瑤今天在立法院會為立委請命，她說，若國會議事運作沒辦法正常化，大家穿得再優雅、再高貴，那都不是重點。語畢，獲得在場立委歡呼鼓掌。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立院進行施政報告並備質詢。

首位質詢的民進黨立委吳思瑤，在質詢前先向韓國瑜表示，她今天沒有依照韓國瑜當天所頒布的服裝儀容規定，仍穿著自己最擅長、也習慣的白色球鞋。

吳思瑤說，她過去在立院教育及文化委員會長期推動各級學校服裝儀容要解禁、捍衛身體自主權，「立法委員也是」。

吳思瑤表示，身為台灣台北時裝週的催生者，台灣的時尚就是最強大的國家軟實力，現在最流行的就是運動風，所以白球鞋、小白鞋，是所有當代女性最舒適，也能彰顯專業跟優雅的打扮。話才剛說完，現場響起一陣掌聲和歡呼聲。

吳思瑤還說，立法委員來國會問政，不是上高級西餐廳用餐，尤其她是區域立委，服務北投、天母，每天要勤跑基層，所以必須要穿球鞋。

吳思瑤指出，立委的工作是專業的問政、理性的監督，如果國會議事運作沒辦法正常化，大家穿得再優雅、再高貴，那都不是重點，這也是替多數立委表達共同立場。吳思瑤一說完，現場又再次響起掌聲。（編輯：蘇龍麒）1130531