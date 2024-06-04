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國防部：國軍平時與地方聯防關鍵設施 戰時部隊進駐

2024/6/4 13:43
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（中央社記者吳書緯台北4日電）國防部今天表示，國軍平時運用「區域聯防」機制，常備部隊結合地方政府與憲、警等單位進行防護與危機管理，戰時由重要目標防護部隊進駐，確保設施安全。

自由時報今天報導，為防止中共潛伏在台的「第五縱隊」於戰時破壞或癱瘓關鍵基礎設施，因應防衛作戰需求，軍方已規劃憲兵防衛關鍵基礎設施，不讓第五縱隊有機可趁。

國防部回覆中央社記者相關提問時指出，國軍遵行政院國土安全辦公室策頒「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」，平時運用「區域聯防」機制，規劃常備部隊防護兵力結合地方政府、憲、警、消及調查局等單位，共同遂行關鍵基礎設施防護與危機處理。

國防部指出，戰時由重要目標防護部隊進駐，負責統籌關鍵基礎設施防護單位內保警、民防團隊、特種防護團等單位，確保設施安全。

國防部表示，持續配合行政院國土安全辦公室年度「金華演習」、關鍵基礎設施防護演習及結合戰備部隊偵巡等時機實施演練驗證，強化設施安全防護能力與韌性。（編輯：郭無患）1130604

#中共
#自由時報
#國防部
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