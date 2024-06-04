藍委提案將郭國文送紀律委員會 立院交黨團協商

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院會5月17日處理國會職權修正相關法案，朝野爆發衝突，國民黨立委翁曉玲等人不滿民進黨立委郭國文搶奪立法院秘書長周萬來的物品，提案將郭國文送立法院紀律委員會。全案今天在立法院會處理，決議交黨團協商。

歷經4天3夜表決大戰，立法院會於5月28日下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，回顧這段時間，朝野僅於5月17日爆發激烈肢體衝突，過程中郭國文搶走周萬來懷中資料，引發討論。

為此，翁曉玲等人提案指出，鑒於郭國文搶奪周萬來議事本等物品，並拉扯其衣物、眼鏡，險些將周萬來推倒在地，讓周萬來受傷驚恐。此舉不僅違反立法委員行為法規定，更有違反刑法妨害公務罪、強制罪等罪之虞，應予以嚴正譴責，並將郭國文移送紀律委員會，處以最嚴厲處罰，以維護立法院議事紀律與人員安全。

郭國文表示，國民黨僅針對他選擇性移送紀律委員會，顯然就只是報復行為。如果真的要移送，他認為當天拿椅子要砸他的國民黨立委黃健豪、將他從高台上推下的國民黨立委洪孟楷、黃仁等人，也都應該移送紀律委員會。

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郭國文質疑，國民黨移送的標準在哪裡，如果單純干擾、阻礙議事的人員都要移送，那麼根據立法委員行為法第7條規定，所有霸占主席台的國民黨、台灣民眾黨立委等都列為不得行為，要移送的人可多了。

全案今天在立法院會處理時，會議主席、立法院長韓國瑜詢問在場立委，國民黨立法院黨團提議逕付二讀，有無異議，在場無人表示異議，而民進黨立法院黨團提案交付黨團協商，因此決議交黨團協商。（編輯：林興盟）1130604