聲援周典論 朱立倫：司法要公正不能因人辦案

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨屏東縣議長周典論涉以500萬元助郭台銘總統連署案，屏東地院裁定22日起延長羈押2個月。國民黨主席朱立倫今天表示，司法必須要公正，勿枉勿縱，不能因人辦案，更不可以有政治考量，無論周典論的黨籍，都不可以用此態度來對待。

國民黨屏東縣議長周典論涉以新台幣500萬元助郭台銘總統連署案，經屏東地檢署起訴，由屏東地院審理中。周典論主張心臟刺痛盼交保就醫，屏東地院裁定5月22日起延長羈押2個月。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上指出，周典論從去年被收押後，至今經過2次延押，創下一個特殊案例，就是起訴後，持續2次收押。但司法必須要公正，勿枉勿縱，不能因人辦案，更不可以有政治考量。

朱立倫認為，無論周典論的黨籍，都不可以用此態度來對待，何況周典論年事已高，有身體上的問題，因此不管是各地國民黨黨團、黨中央，都表達嚴正立場，希望司法公正、勿枉勿縱，不要因人設事、政治辦案。

針對立法院正在審查財政收支劃分法修正草案，朱立倫則提到，這修法討論了25年，歷任總統包括現任的總統賴清德，在台南市長任內，都強力主張一定要修訂財政收支劃分法，但25年過去，歷任政府永遠都只說要從長計議。

朱立倫強調，這是國家要做的事，並不是哪個政黨在推動，是全民應該有的共識，但民進黨團竟然會說這是搶錢、對抗、削弱賴總統執政，這25年來，賴總統曾主張修訂財政收支劃分法，民進黨也主張修訂，對的事情能不做嗎；他相信財政收支劃分法修正草案將來在立法院表決時，很多民進黨籍立委會憑良心，支持財政收支劃分法修正。

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此外，朱立倫也說明，他今天早上接見外賓，談國家安全戰略中，缺電是最大危機，美方訪賓都很清楚，也多次提醒民進黨政府，民進黨政府永遠只有一句話，就是台灣不缺電。而這幾天最熱門議題是AI、未來產業發展的新世代，輝達宣布在台灣設廠，不過電要從哪裡來。

朱立倫指出，台積電目前用了台灣8%的電力，這都是事實，不需要欺瞞、誤導，現在是台灣經濟未來發展最關鍵時刻，若民進黨不願意坐下來，重新探討能源配比，國民黨立院黨團與國民黨，一定以民眾角度出發，為台灣經濟發展，以及國家安全做最大考量，否則有一天AI夢就會變成BI（悲哀），就會變成台灣的悲哀。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130605