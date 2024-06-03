蔣根煌等多名正副議長請命 籲讓周典論交保就醫

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市議會議長蔣根煌率多名議長、副議長聲明，屏東縣議長周典論患有心臟疾病，因鴻海創辦人郭台銘總統連署案涉違反選罷法遭羈押已超過5個月，呼籲司法同意讓周交保就醫。

蔣根煌今天以全國地方議會正副議長聯誼會會長身分，率屏東縣議會副議長盧文瑞等多名縣市議會正副議長，舉辦「全國地方議會議長、副議長二次聲援屏東議長周典論」記者會。

蔣根煌表示，周典論自去年12月26日遭法院裁定收押禁見，至今已有5個多月，屏東地方法院5月15日做出裁定，從5月22日起，再延押2個月，禁止接見、通信。

他表示，社會上許多重大刑案，尚無羈押如此長的時間，甚至給予交保，針對這起案件，不應該羈押長達7個月這麼久的時間。

他表示，選舉已經結束，贏得執政的民進黨政府，應該有更寬大的胸懷，撫平選後的傷痛；釋出善意，團結全國的人民。更何況郭台銘根本沒有參選，卻要長時間羈押周典論，實在不符合比例原則。

他強調，周典論患有心臟疾病，血管有將近70%堵塞，醫生建議要做心導管手術，在押期間，還曾到屏東基督教醫院掛急診；呼籲法院能人道考量，同意周儘速交保，做進一步治療，以及讓周典論能回到議會主持議事，執行屏東鄉親的託付，監督縣政，為屏東縣民打拚。

盧文瑞等人質疑檢調偵辦違反法律程序。周典論的女兒周芸均也在會中表示，她的父親在看守所內多次心臟刺痛，仍不准交保就醫，究竟她父親犯了什麼重罪要「冤死」在牢裡嗎？希望法院能給她父親一個公平公正的對待。

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新北市長侯友宜到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，針對是否支持地方議會正副議長呼籲司法同意屏東縣議會議長周典論保外就醫，他表示，司法有一定的程序，希望司法面對案件，都能夠給當事人在司法程序的過程當中，快速給予交代。

今天出席記者會，共有蔣根煌、盧文瑞及台東縣副議長林琮翰、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌、雲林縣議長黃凱、澎湖縣議長陳毓仁、連江縣議長張永江、新竹縣副議長王炳漢等9人。（編輯：李淑華）1130603