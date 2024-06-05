賴總統祝賀印度總理莫迪連任 持續深化台印關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北5日電）印度總理莫迪贏得第3任期，總統府今天表示，總統賴清德誠摯祝賀印度政府及人民順利以民主程序，完成國會大選。期盼未來印度政府在莫迪領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，台印關係持續深化。

印度第18屆國會下議院（Lok Sabha）選舉順利完成，印度總理莫迪（Narendra Modi）當選連任，總統府發言人郭雅慧晚間發布新聞稿表示，總統賴清德代表政府與人民，誠摯祝賀印度政府及人民順利以民主程序，完成國會大選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴總統期盼未來印度政府在莫迪領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，台印關係持續深化。

郭雅慧表示，印度是我國重要夥伴，且與台灣共享民主價值，近年台灣與印度的夥伴關係，持續取得顯著進展，期盼未來在台印雙方共同努力下，持續擴大在經貿、科技、教育及文化等領域的交流合作，在既有友好基礎上持續深化雙邊關係，為印太地區的民主、和平、繁榮做出貢獻。（編輯：黃國倫）1130605