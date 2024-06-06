林右昌：民進黨兩岸對話善意未變 但不能只是單方面

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（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨主席賴清德日前向中國喊話要珍惜彼此善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話。民進黨秘書長林右昌今天說，民進黨一直持開放態度，黨的善意立場與態度沒有改變，但善意不能只是單方面，「我方有意願，對岸也必須有意願」。

林右昌下午與媒體茶敘時表示，從前總統蔡英文到現任總統賴清德的就職演說中可以知道，民進黨是一個開放的政黨，也一直秉持開放的態度，賴總統就職演說到最近發表的談話，談的都是台灣人民的價值與共識。

兩岸有無可能對話，林右昌說，今天的問題是中國能不能接受台灣人民共同的價值，賴清德身為總統，代表台灣人民的立場和價值，要求公平、對等、相互善意對待，但善意不能只是單方面，不預設前提是最基本的立場與態度。

他說，民進黨的立場一以貫之，善意的立場和態度沒有改變，堅持台灣人民的立場與價值也不容改變，因此，賴總統強調要執政黨負責任地互動。

民進黨是否可能主動出擊，規劃與中方交流的相關活動，林右昌說，並非民進黨要舉辦活動，「主動」就會成，「我們有意願，他們（中國）也必須要有意願」。（編輯：謝佳珍）1130606