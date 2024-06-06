林右昌：推全台宣講 說明立院職權行使法覆議與釋憲

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（中央社記者溫貴香台北6日電）行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議。民進黨秘書長林右昌表示，將啟動街頭行動宣講計畫，讓更多民眾瞭解，行政院為何要提起覆議，盼號召民眾要求當地立委支持覆議案的通過，讓法案退回重審。

行政院今天針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，依法必須在呈請總統核可後，最晚於6月14日移請立法院覆議；這是行政院自行憲以來，第14次提出覆議。

總統府發言人郭雅慧表示，尊重行政院行使憲法賦予的覆議權，待總統府收到行政院所呈的覆議理由書後，總統會審慎評估，再妥適決定。

林右昌下午與媒體茶敘時表示，行政院針對憲法所賦予的權責，對立院提出窒礙難行的法案提起覆議，這是捍衛憲政體制，民進黨也會啟動街頭行動宣講的計畫，目的要讓更多民眾瞭解，行政院為何要提起覆議，而立院通過的法案對人民的權利又有何損害，這是民主社會溝通的過程，也是民主深化的過程。

他指出，民進黨也希望藉由街頭宣講行動，號召民眾要求該選區立委，在立院行使覆議表決權時能投下同意票，讓整個法案退回重新討論跟審議，這對國家社會才是真正有利。

林右昌說，日前青島東路集結10萬人抗議國會擴權，這波抗議行動，有許多大學生與高中生參與，且很多人並非民進黨支持者；他認為應該透過街頭宣講，讓台北以外的民眾，也能瞭解相關資訊。

他指出，希望藉由每一起政治事件，讓人民深入討論，以瞭解台灣民主制度到底發生什麼事，此為民主深化過程，並要到全台灣各地引發更多民眾的討論，能更清楚知道何謂「覆議」、何謂「釋憲」，這才是台灣民主的進步。

林右昌表示，街頭宣講還在規劃中，下週會向大家報告。民進黨副秘書長何博文指出，這是方向，下週會全套搬出來向外界說明。

至於民進黨有無可能主動釋出善意、向在野黨遞出橄欖枝，甚至舉辦朝野領袖高峰會。林右昌說，執政黨不會想與在野黨對立，只會想得到在野黨的支持，現因國會擴權法案衍生出釋憲、乃至修憲等議題，朝野是否真能達到共識，需視後續情勢發展而定。

林右昌指出，修憲門檻很高，需要社會討論，必須漸進式，不會在短時間內啟動。

林右昌表示，他接任秘書長後，會代表兼任民進黨主席的總統賴清德深入基層，包括探望創黨民主前輩，與各縣市新任黨部主委舉行黨務座談；民進黨已邁入執政第9年，所有曾經耕耘過、對民進黨有誤解、甚至價值立場相左者，都是他未來互動的對象。（編輯：林克倫）1130606