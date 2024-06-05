林右昌：黨非選舉機器是價值組合 未來會深入基層

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨秘書長林右昌今天上任，他說將全力以赴。被問到是否操盤2026選舉，他說，黨部不是選舉機器，而是一群人價值的組合，未來他會代表黨主席賴清德深入社會最基層。

林右昌今天上任民進黨秘書長，黨主席賴清德下午在中常會正式介紹林右昌。賴清德說，林右昌曾任代理黨主席、基隆市長、內政部長，黨政、行政資歷完整，大家寄與厚望，希望接任後，推動黨務順利，也請黨部人員協助，讓黨務推動更好。

中常會後，林右昌受訪表示，已經6次進出中央黨部，很榮幸受到賴清德邀請，他會全力以赴。

媒體詢問，賴清德交付什麼任務，是否要操盤2026。林右昌說，黨部不是選舉機器，而是一群人價值的組合，未來他會代表賴清德深入社會最基層，所以，民進黨的中央黨部不在台北市北平東路30號10樓，而是在村里、廟口、社區、鄉鎮部落、客庄、小工廠、公園，這才是民進黨傳統的價值精神。

林右昌說，民進黨就是要代表台灣人民，守護台灣民主價值，碰到很多內外挑戰，所以民進黨必須進化，內政革新要能回應人民期待與要求，外部有嚴峻挑戰但也充滿機會，民進黨要能引領人民走向更好的生活，這是不變的使命與責任。

媒體也問到，民進黨上次縣市長選舉失利，2026會不會希望在基層經營更深，此外，林右昌是否會挑戰新北市長。

林右昌說，選舉結果的因素有很多，選舉結果不如預期，必須深刻了解檢討，從上一次選舉結束到現在，黨中央做了很多討論，各縣市選舉，候選人非常重要，但人才栽培更重要，這是未來整個思考的重要方向。

另外，媒體也問到，民進黨政策會執行長王義川稱可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議，林右昌接任秘書長後，如何危機處理。

林右昌說，這屬於政治攻防，大家也很清楚，平常在人潮聚集、大型活動，不需要申請，現在很多電信公司就會派出移動的訊號車輛，增加服務功能。

他說，這個議題被渲染、擴張為好像是個資問題，王義川已說明很多，也希望這件事到此為止，政治攻防適可而止，不需要妖魔化或刻意扭曲對方的行為，這不是民主政治常態。（編輯：謝佳珍）1130605