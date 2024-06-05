谷瑞生投書瑞典媒體 呼籲中國停止對台軍事挑釁

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩5日專電）駐瑞典代表谷瑞生昨天投書瑞典媒體，以「中國必須立刻停止對台灣的無理軍事挑釁」為題，強調台灣堅定維護台海和平穩定的現狀，並呼籲中國立即停止對台灣的無理軍事挑釁。

谷瑞生4日投書瑞典全國商業大報「工業日報」（Dagens industri），他以「中國必須立刻停止對台灣的無理軍事挑釁」（Kinas irrationella militärprovokationer mot Taiwan måste upphöra omedelbart）為題，闡述總統賴清德就職3天後，中國為「懲罰」所謂「分離主義行為」，出乎意料地在台灣周圍發動為期2天的大規模軍事演習。

谷瑞生強調，中國共產黨從未統治過台灣，最近幾乎每天在台灣領空附近侵擾，要求台灣接受「台灣是中國領土神聖不可分割一部份」的謬論。中國「一個中國原則」立場與美國、歐盟及世界上120餘國的「一個中國政策」形成鮮明對比。

他說，「一中政策」與「一中原則」雖同基於「一個中國」的認識，但關鍵區別在於「一中政策」並未宣稱台灣為中國的一部分或應與中國統一。

谷瑞生在投書中表示，中國警告台灣新政府並展現共產黨軍隊封鎖台灣及武力統一台灣之意圖，歐盟對外事務部於5月23日發表聲明，重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，並強調「台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性」。

此外，投書中提到，美國國務院對中國人民解放軍在台灣海峽及台灣周邊舉行聯合軍演也深表關切，並指出「中國的行動帶來局勢升級的風險，侵蝕數十年來維持台海和平穩定的常規」。

今年2月，歐洲議會以高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）二項年度執行報告決議案，決議案指出中國對台灣的領土主張並無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，且只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民。

谷瑞生認為，台灣的政治過渡是正常與例行的民主進程，中國不應以此為藉口採取挑釁或威脅措施。

此外，從國內生產總額（GDP）來看，台灣2023年GDP為7510億美元（相當於歐盟第7）並生產全球90%的先進半導體。自地緣戰略角度觀之，全球40%的商業貨櫃運輸航經台灣海峽，歐盟每年40%貿易量亦經台灣海峽。有鑑於此，近3年來，七大工業國集團、北約、歐美峰會聯合聲明多次提及台海和平及穩定是區域及全球安全與繁榮之關鍵。

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谷瑞生表示，威脅無法贏得民心且只會導致區域不穩定及台海對抗加劇。谷瑞生投書中呼籲中國立即停止對台灣的無理軍事挑釁，台灣人民堅定維護台海和平穩定現狀，持續推動台海永續和平交流，並捍衛自由民主憲政體制。

瑞典「工業日報」創刊於1976年，報社總部位於瑞典首都斯德哥爾摩，是全國發行的商業日報。依據瑞典年度媒體調查Orvesto報告指出，2023年「工業日報」每日紙本報紙及網站觸及約62萬5000人次，觸及率在瑞典全國性報紙中排名第5。（編輯：高照芬）1130605