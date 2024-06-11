覆議案陸空戰場齊發 民進黨將啟動「護民主」宣講

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（中央社記者葉素萍台北11日電）行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。民進黨組織部今天向全國地方黨部說明工作方針，提供相關說帖、文宣，民進黨明天也將召開記者會公布活動主視覺、影片。

覆議案進行過程中，民進黨陸軍、空軍齊發，持續在社群作戰上強化論述，也要串聯公民力量。民進黨將於14日啟動「反濫權、護民主」宣講活動，首場選定國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮選區起跑，另外，新北、台北、台南、桃園等地也將舉辦宣講。

民進黨組織部今天發函給全國地方黨部，說明「反濫權、護民主」全台宣講專案工作方針，請各縣市黨部、黨籍縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表及村里長辦理說明會及街頭宣講。

民進黨中央黨部已製作「反濫權、護民主」紙本文宣說帖及宣傳貼紙，將於12日起寄送各縣市黨部，而在12日舉行「反濫權護民主」記者會後，也會公布活動主視覺及影片，提供各縣市黨部轉各主辦單位自行運用。

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民進黨中央黨部的說帖並提到，民進黨全力捍衛攸關民主價值及深化民主的任務，防止藍白繼續黑箱，通過濫權立法，包括「立法院職權行使法」、國會聽證調查權、藐視國會罪部分條文，針對藍白濫權，現行政院提出覆議，立法院也提出釋憲，呼籲所有民眾一起阻止藍白黑箱通過的國會濫權惡法上路。

民進黨說帖指出，希望透過舉辦宣講活動，使國會發生的事情讓全體民眾對台灣民主有更深的認識與了解，「這並非與在野黨對抗，而是一場民主深化、爭取人民認同的活動」，台灣民主需要深化，所有台灣人都應該在民主參與的過程了解國會究竟發生甚麼事情，是否會影響人民的權益以及國家體制的有效運作。（編輯：林興盟）1130611