民進黨：藍白應懸崖勒馬 立即撤案花東錢坑法案

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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北7日電）民進黨今天表示，藍白聯手提出花東3法，不僅違憲，近期部分藍委因感受到民意壓力，紛紛對花東3法提出質疑，民進黨樂見藍委起義來歸，呼籲藍白兩黨懸崖勒馬、花東3法撤案，莫再藐視10萬人民上街頭的民意，以免遭到民意反噬。

國民黨立法院黨團總召、花蓮立委傅崐萁以建設花東交通為主張，提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」與「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等花東交通建設3法（又稱花東3法），被質疑錢坑法案，國民黨內部也出現雜音，能否在這個會期休會前完成立法備受關注。

民進黨發言人吳崢、戴瑋姍、卓冠廷上午召開「破兆錢坑別硬幹」記者會，呼籲藍白撤回3法，戴瑋姍表示，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣的共同提案強制要求行政院編列預算，明顯違反憲法權力分立原則，是立法權侵犯行政權的違憲提案，花東3法不僅違憲且耗費至少新台幣2兆經費，更沒有經過充分討論，3法總共只花了10分鐘50秒討論。

卓冠廷表示，近期國民黨內開始出現雜音，甚至可能要踩煞車的時候，另一邊幫忙踩油門往前衝的卻是民眾黨的黃國昌。

卓冠廷批評藍白「假丟包真合作」。他說，民眾黨主席柯文哲3日說「又沒跟藍營一起提案」，事實是早在5月10日，黃國昌跟傅崐萁就已經聯手提案修正動議，黃國昌日前受訪說民眾黨團不贊成用特別預算，但沒講的是，早就一起提了其中兩部的修正動議。

卓冠廷表示，環島高鐵特別條例草案，傅崐萁、黃國昌兩人拿掉有爭議的「主權基金」項目，留下最關鍵的預算來源「由中央執行機關分年編列預算辦理之」，傅崐萁堅稱說不用中央出錢，完全是睜眼說瞎話。

其次，花東快特別條例草案，他說，兩人把原本的「特別預算」改成「公務預算每年編列」，但一樣框出2500億大水庫。等於說柯文哲稱沒跟藍營一起提案的說法根本在說謊，黃國昌早就跟傅崐萁一起提案了。

吳崢表示，近期藍營立委賴士葆稱花東3法「有那麼急嗎？」、「新科立委舉手前要弄清楚，環評技術有沒有問題」、「案子過了20年不執行，這樣有意義嗎？」直指錢坑法案的問題核心；身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀也稱花東3法不該硬推，公然打臉傅崐萁。

但吳崢質疑，國民黨自家內鬨是在演哪齣，是真心反對錢坑法案，還是黑臉白臉的兩手策略。

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對於花東3法，民眾黨發言人吳怡萱表示，希望以理性務實科學方式看待交通建設，民眾黨主張按部就班，若交通部8月可提出花東快可行性評估報告供外界了解，應讓花東民眾、社會大眾充分討論後再往前推進。

吳怡萱重申，花東民眾需要有一條安全回家的路，任何交通建設都該由政府負起責任、提出規劃，民進黨包裹潑糞，將交通建設貼上「錢坑」標籤，無助於解決問題，也會讓交通建設被汙名化，「這難道是民進黨要的嗎？」（編輯：蘇志宗）1130607