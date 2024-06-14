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卓榮泰：覆議案應被合理討論 盼充分說明政院立場

2024/6/14 10:05（6/14 10:41 更新）
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行政院長卓榮泰（左2）14日赴立法院進行施政方針報告及備詢，就總統賴清德登上時代雜誌封面，提及團結確保主權不被侵犯等，卓榮泰會前受訪表示，賴總統在專訪中向全世界發出民主、善意等聲音，也希望中國領導人能聽得到、看得到。前右2為行政院副院長鄭麗君、左為行政院祕書長龔明鑫、前右為行政院發言人陳世凱。中央社記者裴禛攝 113年6月14日
行政院長卓榮泰（左2）14日赴立法院進行施政方針報告及備詢，就總統賴清德登上時代雜誌封面，提及團結確保主權不被侵犯等，卓榮泰會前受訪表示，賴總統在專訪中向全世界發出民主、善意等聲音，也希望中國領導人能聽得到、看得到。前右2為行政院副院長鄭麗君、左為行政院祕書長龔明鑫、前右為行政院發言人陳世凱。中央社記者裴禛攝 113年6月14日
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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對國會職權修法覆議案，立法院19日及20日將邀行政院長卓榮泰報告、21日記名表決。卓榮泰今天受訪表示，希望有充分時間向立委說明行政院的立場，行政院所提覆議案也應該被合理討論。

總統賴清德11日核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野13日達成共識，預計19日及20日邀請卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於覆議案若被否決，行政院是否會尋求釋憲，以及立法院將邀請他列席說明，如何跟藍白及民間溝通、是否派政委下鄉等議題，作相關說明。

卓榮泰指出，會妥善運用總質詢及19日、20日，在立法院希望有充分時間，能夠清楚向立委說明行政院的立場，重申行政院過去所主張，行政院憲政機關基於憲法的秩序與設計提出的覆議案，應該被合理討論。

卓榮泰說，如果爭議的立法院職權行使法等法案，能夠再次讓立委能細心去檢討、再次審視法條，經過民主的對話也聽聽社會的聲音，他認為這對維護憲法、捍衛憲法的程序絕對有幫助。

針對下鄉議題，卓榮泰表示，目前他的行程，還是以在立院總質詢及行政院公務為主，沒有作其他安排。（編輯：楊蘭軒）1130614

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