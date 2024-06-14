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出席歐洲日晚宴 盧秀燕：讓大家更認識台中

2024/6/14 14:55（6/14 15:26 更新）
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歐洲在台商務協會（ECCT）13日舉辦歐洲日晚宴，台中市長盧秀燕（前左2）出席，與商會理事長及歐商企業代表交流。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月14日
歐洲在台商務協會（ECCT）13日舉辦歐洲日晚宴，台中市長盧秀燕（前左2）出席，與商會理事長及歐商企業代表交流。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月14日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）歐洲商會昨天舉辦歐洲日晚宴，台中市長盧秀燕出席引關注，她今天表示，台中是國際大城，平常除市政工作外，跟各國使館或經貿單位，都應該要多多交流，讓大家更認識台中。

歐洲在台商務協會（ECCT）昨天舉辦歐洲日晚宴，慶祝成立30年，晚宴共超過800名賓客出席。總統賴清德會中出席表示，盼未來台灣和歐盟洽簽「經濟夥伴協定」，為雙方企業創造互惠的投資環境及商機。

盧秀燕昨天也出席活動，引發外界關注，她今天在台中視察南屯建功托嬰中心營運接受媒體聯訪時表示，台中是一個國際大城，平常除市政工作外，跟各國使館或經貿單位，不論是經貿、文化或教育等各方面，都應該要多多交流，讓大家更認識台中。

盧秀燕說，只要時間許可，包括像是美國、日本或昨晚的歐洲商會，她都會盡量參加，讓台中更好、發展更順利。她昨晚也有與賴總統握手致意，也利用機會邀請行政院政務委員陳時中、行政院秘書長龔明鑫到台中吃火鍋，參加即將舉辦的鍋烤節活動。

媒體詢問美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將任滿離台的看法，盧秀燕說，她要特別表達感謝與祝福，對方是非常傑出、專業且支持台灣與台中的外交人員，對於將離任感到依依不捨，大家對孫曉雅都有高度評價。

至於媒體提問，興富發公司昨天舉行股東會，有股東針對中捷吊臂事件要求「別老是出問題」。盧秀燕說，她很感謝小股東為市府與受災民眾仗義執言，該事故持續處理已接近尾聲，不論是民眾或台中市政府，在這次事件中都屬受害者，依法都得追究賠償，尤其遭遇不幸的民眾，更希望該公司能給予賠償與慰問，這些大都已執行完成。

台中捷運綠線列車去年5月10日自豐樂公園站起步時，車站旁的興富發建案工地塔吊吊臂掉落到軌道，捷運列車撞上，釀成1死15傷意外。經中市府向中華民國仲裁協會提交仲裁，仲裁結果興富發建設等公司須給付台中市政府新台幣近2.25億元。（編輯：謝雅竹）1130614

歐洲在台商務協會（ECCT）13日舉辦歐洲日晚宴，台中市長盧秀燕（前中）14日表示，台中是國際大城，平常除市政工作外，跟各國使館或經貿單位，都應該要多多交流，讓大家更認識台中。中央社記者蘇木春攝 113年6月14日
歐洲在台商務協會（ECCT）13日舉辦歐洲日晚宴，台中市長盧秀燕（前中）14日表示，台中是國際大城，平常除市政工作外，跟各國使館或經貿單位，都應該要多多交流，讓大家更認識台中。中央社記者蘇木春攝 113年6月14日
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