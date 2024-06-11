AIT孫曉雅任滿前造訪 黃偉哲贈永生花畫作祝福

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）預定於今年夏天任滿，今天前往台南市政府拜會市長黃偉哲。黃偉哲贈送以蝴蝶蘭做成的永生花畫作，象徵台美關係如蘭花盛開。

黃偉哲會談時表示，很開心能夠見到老朋友，但也對孫曉雅即將離任感到離情依依。孫曉雅任內3年來，國際局勢及區域政治多有變化，但台美關係堅若磐石，感謝美國在台協會（AIT）對台南及台灣的支持，也相信隨著前台南市長賴清德成為新任總統，台美關係將更加穩健。

黃偉哲祝福孫曉雅未來一切順遂，莫忘與台南的友誼，還開玩笑表示，美味甜蜜水果應該是孫曉雅對台南的最佳回憶。

黃偉哲贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作，感謝孫曉雅任內對台美關係付出，並盼這幅畫象徵台美關係如同蘭花盛開，並祝福未來台美交流永不輟。

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台南市政府新聞稿指出，孫曉雅與黃偉哲談論過去3年美台間交流，並感謝黃偉哲對AIT一直以來的支持，雙方期待美國與台灣在不同領域持續有合作機會，並加深台美人民間友誼。

孫曉雅今天除造訪台南市政府，也受邀前往國立成功大學，以「人民之間的交流：美台夥伴關係的基石（People to People Ties：The Bedrock of the U. S.－Taiwan Partnership）」為題，發表在AIT處長任內的最後一場政策演說，回顧在台灣3年經歷，並分享個人對美台人民交流現況看法。（編輯：李淑華）1130611