孫曉雅：美支持台灣自我防衛 期待軍售盡速交付

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（中央社記者吳書緯台北14日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天主持任內最後一場記者會。孫曉雅表示，支持台灣的自我防衛能力是AIT的優先事項，美國的軍備、武器生產在疫情期間受到影響，正在恢復中，期待未來將台灣的軍購項目盡快交付。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）於2021年7月上任AIT台北辦事處的處長，處長職務將由美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）接任；孫曉雅今天上午在AIT台北辦事處舉行任內最後一場記者會，並接受媒體提問。

孫曉雅表示，美國相當歡迎總統賴清德在勝選演說與就職演說的承諾，就是承諾會繼續維持台海和平穩定以及兩岸關係現狀，近期美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與其他美國官員皆提到，美國真心希望中華人民共和國不要將慣常民主的慣例，如就職典禮、選舉等，當成升高區域局勢的藉口。

中國近3年來對台發動軍事演習，對於軍演所帶來的風險，孫曉雅指出，美國非常努力的維持台海以及區域和平穩定，這也是持續呼籲中國，應該要停止不論在台海、南海，還有日本周邊進行脅迫、挑釁式的行為，這些挑釁活動的本質就是危險活動，可能會造成誤判風險，並且可能演變成更大衝突。

針對美國對台灣軍售的交付進度，孫曉雅指出，支持台灣的自我防衛能力是AIT首要目標之一，美國的作法完全符合「台灣關係法」，以及其他長期以來美國對台灣各項承諾指引。

孫曉雅表示，雖不會提及特定案例，但可以指出在美國的製造業，包含軍事設備、武器製造等，在疫情期間的供應鏈受到影響，目前製造業的產能在恢復當中，期待未來將台灣已經購買的武器系統盡快交付，接下來會關注軍售狀況。

至於未來美國是否會派駐軍事專家在台灣，孫曉雅說，美國正與台灣的夥伴合作，透過各種方式增強台灣的自我防衛能力，但她無法透露任何細節。

對於台灣產業要如何加入美國國防工業產業鏈，孫曉雅認為，台灣在先進製造、高科技和電子領域處於領先地位，國防工業變得越來越高科技，台灣顯然可以發揮作用，無論是作為零件供應商等，但如果台灣公司想要進入美國國防產業的供應鏈，就必須滿足各種不同的要求。

孫曉雅說，美國有各種各樣的代表團來到台灣，關注資安、無人機等，彼此對合作都有感興趣，但台灣企業仍然要採取一些措施，以達到美國國防工業的標準。（編輯：黃國倫）1130614