學者：美應善用總統撥款權 強化台灣不對稱作戰力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）美國學者葛梅茲指出，對台軍售交期長達數年，且多注重傳統武器，美國決策者應利用現行「總統撥款權」，對台轉移庫存彈藥及無人機等，從而建立台灣軍火庫，推動台灣朝更有效的不對稱防禦戰略邁進。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）長期提倡台灣應發展不對稱戰力，他今天於「外交政策」（Foreign Policy）雜誌刊文分析軍售延宕原因及何以「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA）可能是暫時解方。

2022年，美國國會授權總統動用PDA，從國防部庫存挪用價值10億美元（約新台幣323億元）的防衛物資或服務給台灣。

葛梅茲指出，台灣靠外國軍事銷售制（Foreign Military Sales，FMS）獲得大多數美國武器，這通常需要從零開始製造主要武器系統。所有超過一定門檻（台灣為1400萬美元）的FMS都必須通知國會。

FMS的官僚設計使流程相對緩慢，從通知國會到交付的一些延遲情形是可以預期的。然而，在等待同型美國武器時，台灣常常發現自己比其他國家等更久。

例如，2017年6月，國會收到向台灣出售56枚AGM-154C聯合距外武器（又稱滑翔炸彈）的通知，相關合約今年2月才簽，比國會通知晚了近7年。交付期預計為2028年3月，等於台灣將花了近11年才收到所購武器。

只憑現有數據很難找出積欠武器的根本原因。國會與軍售相關的通知很容易搜尋，但FMS流程中的其他步驟並不一定都對外公開。美國國防工業面臨的壓力可能加劇軍售交付延宕情形，此外，疫情及俄烏戰爭也暴露國防業的瓶頸及產能不足。

然而，PDA讓美國總統得以轉移軍品及服務。由於PDA轉移是從現有庫存中取得，因此不存在等待製造時間。但PDA不允許拜登轉移美國軍方庫存中尚未擁有的設備，包括台灣購買的F-16 Block 70/72戰機及魚叉飛彈岸置防禦系統。

美國可以利用PDA轉移來減少對台其他的武器積欠，但在許多情況下，華府會發現美國國防業已經簽訂了生產相關武器的合約，例如MQ-9B無人機及高機動性多管火箭系統（HIMARS，也就是俗稱的海馬士）。

如果華府使用PDA將這些武器轉移到台灣，而不是等待國防業者出貨，將會引發合約問題。

理論上，台灣可以從中雙重受益，一方面透過PDA轉移以於短期內獲得武器，同時保留合約以在長期內獲得更多同型武器。這將有助於建立軍事庫存。PDA轉移或許不是緩解武器積欠最有效的方法。然而，如果部署得當，PDA可以在推動台灣走向不對稱防禦態勢並提高其自衛能力方面發揮寶貴作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對台灣來說，成本較低的無人機、反艦飛彈和地對空飛彈可以阻止中國建構侵台所需的海空優勢。為此，美國應著眼透過PDA轉移某些類別的武器。台灣需要更多各類彈藥及飛彈，尤其是陸基防空及反艦武器。

但台灣對於全面採用非對稱防禦戰略持續抱持猶豫不決的態度，且積欠的軍售主要集中於傳統能力。華府可以利用PDA轉移向台灣表明非對稱防禦的重要性，並提供目前未透過FMS系統出售的相關武器。（編輯：陳慧萍）1130614