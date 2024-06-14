孫曉雅卸任前最後記者會：美跨黨派對台一致支持

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（中央社記者吳書緯台北14日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天主持任內最後一場記者會，她說，能擔任AIT處長是職業生涯中的美夢成真；美國跨黨派對於支持台灣的意見一致，不會因為美國11月大選的結果而有改變。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）2021年7月接任AIT台北辦事處長，美國在台協會華盛頓總部已於今年5月28日宣布，美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）將於今夏接任AIT台北辦事處長。孫曉雅今天在AIT台北辦事處主持任內最後一場記者會，致詞後接受媒體提問。

孫曉雅致詞表示，美國與台灣享有強健的非官方關係，AIT向來致力推動共享願景，就是一個相互連結，繁榮、安全、具備韌性，同時自由且開放的印太地區，美國在許多共享的利益與價值上，拓展與台灣的合作，支持台灣有意義參與國際社會，也會持續深化美台關係，上述皆與美國的一中政策相符一致。

孫曉雅指出，過去3年的處長任內，有4大主要目標，每一項都反映了美國長期以來的政策，並且在華府獲得跨黨派支持；4大目標包含支持台灣自我防衛能力、增進全球供應鏈韌性、支持維護及拓展台灣國際空間，以及深化美台之間現以相當卓越的經濟關係和人民與人民之間的關係。

孫曉雅提到，能擔任AIT處長，真是職業生涯中的美夢成真，十分榮幸在此代表美國人民，也深深感謝過去3年來，大家對她的熱情款待。

美國11月總統大選結果是否影響台美關係，孫曉雅回覆記者提問表示，在美國不論是外交或國內事務，只有「對台灣的支持」是跨黨派有一致的共識，不論屆時選舉結果為何，美國對台灣的支持都不會改變。

被問及如何破解「疑美論」，孫曉雅指出，在民主社會中，健康的懷疑論（skepticism）是有好處的，美國不會要求世界各地的合作夥伴盲目跟隨、相信美國，美國相信夥伴在合作時，應該要考慮到自己的利益和擔憂。

孫曉雅表示，台灣「疑美論」的問題是企業、NGO、社會領袖都曾提到，會有刻意進行散播錯誤訊息或是不實訊息，試圖讓台灣民眾對「美國的目標和意圖」感到困惑；這也是自由社會遭遇的挑戰，許多惡意行為者利用自由開放的體系進行此事，這是所有人都應該共同應對的挑戰。（編輯：謝佳珍）1130614