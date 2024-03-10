台灣關係法45週年 孫曉雅：合作友誼是美台最佳註解

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（中央社記者吳昇鴻台北10日電）今年是台灣關係法立法45週年，美國在台協會今天舉辦音樂會，處長孫曉雅表示，美台人民夥伴關係堅若磐石，感謝音樂家投入技藝，並以身為文化特使的角色體現合作與友誼精神，正是美台關係的最佳註解。

美國在台協會（AIT）今天在台北舉辦音樂會，孫曉雅及多名駐台代表與會。音樂家們展現民謠、弦樂、爵士樂等演出內容，融合傳統與現代曲目呈現跨文化藝術作品。

今年是台灣關係法立法45週年，孫曉雅致詞時表示，很高興藉音樂會讓各界有機會歡慶台灣關係法簽署45週年。

孫曉雅指出，台灣關係法奠定堅實基礎，讓美台得以延續雙方在商業、文化及人民彼此間的各項關係，美國在台協會是依台灣關係法而設立，因此這場音樂會也是AIT的45歲生日慶祝活動。

她說，回顧過往45年，美台人民之間堅若磐石的夥伴關係，再次體認文化交流對於打造人民與人民之間的情誼，有著多麼深遠的影響。

談及1940年起，美國國務院在推動各項全球交流計畫方面扮演重要角色，孫曉雅表示，這些交流計畫讓參與者深入了解外國文化，並跨越國界、建立深刻長久的人脈連結，至今台灣已有3000多名學友參與過這些交流計畫。

孫曉雅表示，今天的音樂會證明國務院與AIT所推動的各項文化交流計畫，包括「青年領袖交流計畫」、「OneBeat一拍國際音樂家駐村計畫」、「全球領袖人才參訪計畫」和「中央舞台」，都有著深遠且歷久不衰的影響，受邀表演者多數參與過上述交流計畫，感謝音樂家用心投入精湛技藝，並以身為文化特使的重要角色體現出合作與友誼的精神，正是美台關係的最佳註解。

她指出，要理解人性，最迷人最有力方式便是透過文化，進入劇場、透過看電影、聽流行音樂，就知道人們為何開心、渴望何種改變、甚至為何憤怒，因為一切都在文化裡，尤其在人們能夠自由公開回應社會議題、且無須擔心遭受迫害的民主社會當中，更是如此。（編輯：楊蘭軒）1130310