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孫曉雅：美國會為盟友挺身而出 疑美論令人不安

2024/6/14 18:13（6/14 18:23 更新）
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美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）14日在AIT台北辦事處主持任內最後一場記者會，針對美國11月總統大選結果是否會影響美台關係，孫曉雅表示，美國跨黨派對於支持台灣的意見一致，不會因大選結果而改變。中央社記者王飛華攝　113年6月14日
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）14日在AIT台北辦事處主持任內最後一場記者會，針對美國11月總統大選結果是否會影響美台關係，孫曉雅表示，美國跨黨派對於支持台灣的意見一致，不會因大選結果而改變。中央社記者王飛華攝　113年6月14日
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（中央社記者吳書緯台北14日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，如同美國總統拜登提到，美國永遠會捍衛其利益、價值，也會為盟友與夥伴挺身而出，這包括台灣在內。

談到「疑美論」，她說，刻意散播錯誤訊息，試圖讓台灣民眾對「美國的目標和意圖」感到困惑，「這是讓人覺得不安的趨勢」。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）2021年7月接任AIT台北辦事處長，美國在台協會華盛頓總部已於今年5月28日宣布，美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）將於今夏接任AIT台北辦事處長。孫曉雅今天在AIT台北辦事處舉行任內最後一場記者會，並接受媒體提問。

孫曉雅致詞提到，美國與台灣享有強健的非官方關係，AIT向來致力推動共享願景，就是一個相互連結，繁榮、安全、具備韌性，同時自由且開放的印太地區，美國在許多共享的利益與價值上，拓展與台灣的合作，支持台灣有意義參與國際社會，也會持續深化美台關係，上述皆與美國的一中政策相符一致。

孫曉雅指出，美國在1月的台灣大選，恭賀台灣選民再次展現民主體制和選舉流程的堅強實力，這兩項特質再加上蓬勃發展的自由市場經濟，以及充滿活力的公民社會讓台灣成為區域的模範。

她說，美國於5月恭賀總統賴清德就職，並表達期待與賴總統及橫跨政治光譜上的所有夥伴攜手合作，一同推進美台共享利益與價值，深化美台非官方關係，維持台海的和平穩定。

孫曉雅表示，自從她在1990年代首次在台灣生活以來，美台夥伴關係就持續穩定深化，但與此同時，美國與台灣所面臨區域與全球局勢，也比以往任何時候更具挑戰性與更加複雜。

孫曉雅提到，如同拜登所說，美國與中華人民共和國正在競爭，但是全世界也期待美國與中國，能以負責任方式，管理美中之間競爭，美國永遠會捍衛其利益、價值，也會為盟友與夥伴挺身而出，這包括台灣在內。

孫曉雅說，美國對台灣的支持堅若磐石，並且是美國跨黨派支持，且完全符合美國的一中政策，以及長久以來的各項承諾，堅信美國對台灣的承諾，有助於維持台海和平與穩定，也有助於更穩定和更加具備韌性的印太地區。

談到「疑美論」，孫曉雅指出，在民主社會，健康的懷疑論（skepticism）是有好處的，美國不會要求世界各地的合作夥伴盲目跟隨、相信美國，美國相信夥伴在合作時，應該要考慮到自己的利益和擔憂。

孫曉雅表示，台灣「疑美論」的問題，是企業、NGO、社會領袖都曾提到，會有刻意進行散播錯誤訊息或是不實訊息，試圖讓台灣民眾對「美國的目標和意圖」感到困惑；這不只是在台灣，這對美國、歐洲都是一大挑戰，也是自由社會遭遇的挑戰，許多惡意行為者利用自由開放的體系來對抗開放的體系，「這是讓人覺得不安的趨勢」，也是所有人都應該共同應對的挑戰。（編輯：謝佳珍）1130614

#台灣
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