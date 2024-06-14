海空戰力提升計畫 國防部：112年創造2萬餘人就業

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（中央社記者吳書緯台北14日電）因應敵情威脅，國防部自民國111年至115年執行「海空戰力提升計畫」；國防部表示，去年創造就業人口2萬2513人，高效能艦艇第4、5艘艦因外購射控雷達延遲到貨，未能在去年底交艦，已在3月完成全案5艘交艦。

海軍「高效能艦艇」為沱江級艦的後續量產案，量產艦首艦「塔江艦（PGG-619）」搭載雄風二型及三型反艦飛彈，以及海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力，為建構國軍「不對稱戰力」的利器。

「海空戰力提升計畫採購特別預算」自111年至115年度，預算共新台幣2369億5000萬餘元，分5年編列，用於採購「海軍高效能艦艇」、「岸置反艦飛彈系統」、「海巡艦艇加裝戰時武器系統」、「陸基防空系統」、「無人攻擊載具系統」、「雄昇飛彈系統」、「萬劍飛彈系統」、「野戰防空系統」等。

立法院外交及國防委員會17日邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢；書面報告已於今天送達立委辦公室。

國防部指出，計畫在112年度獲賦特別預算685億餘元，規劃籌建各型飛彈、儎臺、軍事設施及通訊指管裝備等4項；其中去年依計畫產製各式飛彈，並解繳軍種擔任戰備任務，執行進度100%；去年度依計畫完成各專案武器裝備及軍事設施，並移交軍種執行戰備任務，執行進度100%。在通訊指管裝備籌獲進度，也已完成產製及解繳，交付海軍、海巡署運用，執行進度100%。

國防部指出，在儎臺籌獲進度方面，除高效能艦艇外，全案已依計畫完成機動飛彈車等各式儎臺產製，執行進度94%，因高效能艦艇第4、5艘艦受限於外購射控雷達原廠產能不足延遲到貨影響，未能於去年12月交艦，但經過中科院指派高階人員赴原廠盯催，已於今年2月全數到料，並於3月26日完成全案5艘艦艇交艦任務。

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針對釋商成果，國防部表示，112年度釋商規劃498.5億餘元，採購簽約408.3 億餘元，釋商成效達81.9%；已執行採購釋商計4344案，參與廠家計有1735家，跨足機械、電子、營造、資通、造船、汽車、化學、光電等各產業，產業衍生效益達816.6億餘元，增加就業人口2萬2513人，有效創造國防安全與擴大產業鏈經濟動能效益雙贏目標。

對於113年的執行規劃，國防部說明，113年獲賦特別預算489億6334萬6000元，規劃籌建雄風、天劍系列、天弓三型及劍翔無人機等各型飛彈、機動儎台等各式裝備及軍事設施，針對海空戰力提升計畫各項專案，依續由國防部依規劃期程督管建案軍種及中科院落實執行，滿足年度量產任務。（編輯：蘇志宗）1130614