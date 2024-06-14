反濫權護民主宣講首場花蓮登場 林右昌盼社會對話

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（中央社記者盧太城花蓮縣14日電）民進黨「反濫權護民主」宣講，首場下午在花蓮登場。民進黨秘書長林右昌稍早接受訪問表示，街頭宣講最重要的是要社會對話，讓台灣的民主透過討論過程被深化。

林右昌今天下午3時先出席「為花蓮祈福」花蓮城隍廟參香祈福；接著下午4時10分出席「挺花蓮、拚觀光」到花蓮夜市品嘗美食，呼籲民眾到花蓮觀光。

林右昌接受媒體聯訪時表示，花蓮403強震時他擔任內政部長，銜命到花蓮救災，連續3天在花蓮，今天到花蓮看到重建已步上軌道非常高興，中央編列超過新台幣280億元幫花蓮復原和重建，之前需要被拆除、倒塌的建築物，現在也都拆除了。中央也將房屋損換的補助經額提高，希望讓花蓮災區儘早復原。

林右昌表示，安排到夜市吃花蓮美食，是希望能夠鼓勵更多民眾到花蓮觀光，花蓮還有很多地方是安全的，是可以來觀光、消費、振興的好山好水好地方，歡迎大家來花蓮。

林右昌稍後參加民進黨在花蓮舉辦的首場「反濫權護民主」宣講活動。活動前林右昌接受媒體訪問表示，這次在國會發生的事（國會職權修法）希望讓全台民眾能更了解，因為社會上大家都很關心，台灣是個民主的社會，民主就是需要被討論，討論才知道這些課題有沒有影響到人民的權益。

媒體問到「戶外宣講這個行程被民眾黨主席柯文哲認為拉仇恨，還不如電視辯論」。

對此，林右昌表示，柯文哲說這樣的話匪夷所思，真正的民主和間接民主就在村里、在街道、在廟口，在路邊。直接面對民意開講，也是直接民主的展現；柯文哲講說不如電視辯論，那表示這些法案其實是必要被討論的，不然為什麼要電視辯論。

林右昌說，這些問題最好被討論的地方是在立法院的委員會，但很可惜民眾黨和國民黨剝奪了在委員會好好討論的機會，然後直接做議決，才會有今天的情形，才會有10萬人在青島東路上街頭。最好的電視辯論就是在立法院，而且立法院的討論是全程直播，更省錢，早知如此何必何必當初要進行表決。

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林右昌強調，這次街頭宣講最重要的是要社會對話，讓台灣民主透過討論過程能夠被深化，因時間太短，民眾看到青島東路上面聚集超過10萬人，並不是那麼清楚這些濫權法案（國會職權修法）對自己有什麼影響。譬如說上法院，還可請律師，但是這些法案通過，未來如被叫到立法院問話時，能不能、要不要請律師還要會議主席同意，這是很荒謬的事情。

另外，林右昌說，立委能不能當法官、成為檢察官，這要問問百姓的意見才對，而不是立法院擴權直接修法。把自己當成法官、當成檢察官，這些都是匪夷所思，也是民眾最擔心屆時權益受到損害。（編輯：郭諭儒）1130614