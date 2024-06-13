林右昌對黨內幹部喊話：要對政黨品牌有信心

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨秘書長林右昌今天出席縣市黨部執行長培訓課程，他表示，民進黨是反貪腐、反威權、守護台灣的執政第一品牌，大家要對政黨品牌價值有信心，面對藍白不斷貼標籤攻擊，要認定自己、肯定自己，才有辦法說服民眾。

民進黨晚間發布新聞稿表示，黨內積極展開人才培育，今天針對全國各縣市暨勞工黨部執行長舉辦培訓作業，期盼透過訓練，強化執行長推動各縣市黨部黨務的效能，並增進中央與各縣市黨部的合作默契。

民進黨邀請業界專業講師授課，課程包括，執行長角色與職權、黨重要內規、常用財會規範、社群媒體運用，並新增「演講暨主持技巧」課程。

林右昌表示，執行長除了每日的黨務處理，更重要工作是擴大社會支持民進黨的基礎，民進黨執政邁入第9年，過去因為是執政黨，被在野黨貼標籤抹黑攻擊貪腐，認為當家不鬧事，不好意思反駁，這樣的心態必須改變。

林右昌指出，黨主席賴清德多次說民進黨是「反貪腐第一品牌」，且歷任黨主席包括現在的賴清德，在廉潔上是不會有人質疑的，有這樣的黨主席帶領，要對自己是「反貪腐第一品牌」有信心。

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林右昌說，民進黨也是「反威權、守護台灣的第一品牌」，這是非常重要的基礎，他相信台灣社會對民進黨的品牌價值是不會有質疑的，要對自己有信心，希望大家在地方面對民眾要大聲說出來。

林右昌表示，除了「反威權、反貪腐、守護台灣的第一品牌」，前總統蔡英文執政更建立「執政第一品牌」，過去國民黨說他們最會執政，但過去8年來，國家的經濟與財政皆是30年來最好的，當這些品牌被扭曲或抹黑時，原本支持的民眾或理想、理念型的民眾就會流失，導致選舉挫敗，唯有認定自己、肯定自己，才有辦法說服民眾。（編輯：蘇龍麒）1130613