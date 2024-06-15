新北議員林口市場短講 籲關注國會擴權法案

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（中央社記者楊侃儒新北15日電）民進黨新北市議員李宇翔今天在林口區舊街市場進行「反濫權、護民主」短講，他表示，透過短講讓民眾知道國會擴權法案對人民影響，籲民眾可打電話到區域立委辦公室問清楚法案。

李宇翔今天上午到林口舊街進行演講，並透過臉書（Facebook）直播，他表示，台灣民主發展是由許多前輩一步一步打拚出來，才有現在的環境。藍白陣營卻說民進黨貪腐，推藐視國會、國會聽證權、國會調查權法案。法條通過，不只有特定政黨或政治人物受影響，ㄧ會波及一般民眾。

李宇翔舉例指出，民眾到菜市場買菜，若買賣雙方政治理念不同，雙方可能會被叫到國會聽證、調查，民眾如果不去可能挨罰新台幣10萬元，如果調查時答不出，會被罰20萬元，罰款可累計。

他接著說，民眾會參加地方社團、社區發展協會，選舉期間，社團要求民眾支持特定人選或政黨，若沒有支持特定人選、政黨，可能也會被藉故叫到國會調查。

李宇翔說，從今天起全台會舉行很多「反濫權、護民主」短講，台灣是民主國家，這份民主得來不易，希望大家維護。而每一選區都有區域立法委員，民眾可打電話到區域立委辦公室，請辦公室將法案解釋清楚，以及對民眾影響層面在哪裡。

短講結束後，李宇翔與現場民眾呼喊「反濫權、護民主」口號，並表示之後也會到各地短講。（編輯：林恕暉）1130615