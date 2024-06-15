駐墨爾本處長受邀 美使館罕見分享台美代表合照

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（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）美國駐墨爾本總領事萊芙莉（Kathleen Lively）近日邀請駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤出席美國獨立紀念日酒會，兩人合照罕見被發布於美國駐澳洲大使館社群網站。

呂明澤表示，美方顯著提升了與台灣的互動與合作，台美關係逐步深化並更加透明。

台美互動頻繁，但多數官方互訪行程基於雙方默契不公開。呂明澤今年1月曾與萊芙莉會晤，雙方會面合照罕見被美國駐澳洲大使館公開分享於社群網站，此次是繼今年初與美方會晤後並獲公開後，首度正式受邀出席美方活動，兩人在酒會上開心合影再次被美國駐澳洲大使館公佈於其社群網站Flickr中。

呂明澤向中央社表示，自2021年美國國務院修訂對台交往準則以來，美方顯著提升了與台灣的互動與合作，台美關係逐步深化並更加透明，顯示出台灣在國際社會中的重要性日益提升，他並感謝美方在國際場合對台灣的支持。

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呂明澤強調，台海和平穩定是全球安全與繁榮的重要因素。台灣致力於成為世界的良善力量，將繼續與美國及其他理念相近的國家加強合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

呂明澤說，澳洲是美國在印太地區的重要盟友之一，他期盼透過結合理念相近國家的支持力量，未來能在互相合作的基礎上，與澳洲各界進一步建立更加實質而緊密的連結與交流。（編輯：高照芬）1130615