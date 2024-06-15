國民黨說明會出現和平公投連署書 謝龍介：無關黨部

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）國民黨今天在台南舉辦首場國會改革說明會，有民眾發現現場有人宣傳簽署兩岸和平協議公投連署書，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，此事與黨部無關，現場開放不同意見表述。

國民黨上午在東區龍山社區活動中心旁公園舉辦首場國會改革說明會，有民眾發現會場旁有人宣傳連署，內容為「您是否同意政府應在本公投成立公告後三個月內召開政黨代表與民間公正人士各佔一半的超黨派國是會議（女性須過半），凝聚共識並推舉常設談判代表，與大陸政府進行和平談判，以避免戰爭傷害兩岸人名生命財產？」，引發議論。

謝龍介下午告訴中央社記者，這場改革說明會場地為開放式，歡迎持各種不同意見的人表述立場，包括有支持「青鳥行動」民眾前往舉牌，這個公投宣傳連署也是自發性到現場，與黨部沒有關係，台上也沒有人宣傳此事，但容納各方不同想法。

民進黨台南市黨部主委郭國文下午在民進黨舉辦的「反濫權、護民主」宣講活動時表示，統派人士到國民黨的黨場子去宣傳簽署兩岸和平協議公投，可見國民黨舉辦說明會根本不是為了國會改革，大家一定要認清國民黨面目。（編輯：郭諭儒）1130615